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佳寶賣盤 | 收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰

22/07/2025

佳寶賣盤 | 收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰

 

　　內地電商巨頭京東(09618)近年積極進軍香港，除京東物流(02618)在港布置物流生態鏈外，本地零售市場方面，京東不但「挑機」本地網購龍頭香港科技探索(01137)旗下HKTV mall；本地傳統連鎖電器舖豐澤及百老滙等，現傳出斥資40億港元收購本地連鎖食品零售商佳寶食品超級市場，於8月完成交易，並設3年過渡期，勢挑戰傳統街市霸主五豐、建華等強大地位，亦潛在與超市巨頭惠康、百佳的激烈競爭。一連串「千帆並舉」攻勢反映，京東不僅限於線上「口水戰」，更深入街市與實體零售，但其實進軍香港野心早有部署。

 

　　京東與佳寶早有合作，潛在收購有跡可尋。於去年「雙11」期間，京東促銷政策提及與日本城、佳寶等多家企業進一步深化合作，日本城、TCL等品牌將入駐京東。及至今年4月，京東在港啟動新一輪本地商家招募計劃，亦提到已與佳寶食品、聯合出版集團、TCL、創維、日本城等多家香港本地公司及港股上市公司展開深入合作。

 

　　另一方面，京東進軍香港超市或街市行業並非毫無基礎，早於2017年，京東通過旗下啟承資本(GenBridge Capital)，成為內地連鎖生鮮超市「錢大媽」的第二大股東，錢大媽最終於2018年8月進駐本港市場，資料顯示，錢大媽現時港有65間分店。

 

京東佳寶經營手法類同

 

　　京東與佳寶兩者經營手法不謀而合。佳寶成立於1997年，由創辦人林曉毅從柴灣無牌小販起步，1991年在筲箕灣街市開設首間澤興肉食店，後於1997年創立佳寶品牌，公司招牌更特意採用簡體「宝」字，取名則寓意為「街市的一塊寶」。佳寶因直接向廠商入貨再自行包裝分銷以降低成本，因此可以薄利多銷吸客。佳寶現時在香港擁有90間分店，員工逾1000人，若京東成功收購佳寶，將獲得其遍布港九新界的實體店網絡，進一步滲透香港超市及街市零售市場，挑戰寡頭壟斷格局。

 

　　同樣地，京東內地自營的超市品牌「七鮮」亦設有自有品牌，商品均經過專業買手團隊挑選，由產地直接採購，強調高質、高性價比，加上京東一直強調採銷團隊令產品「又便宜又好」重要性，可見兩者經營手法不謀而合，亦可見京東擁有線下自營超市經驗。

 

惹在港引入即時零售模式疑雲，搶佔便利店生意

 

　　京東攻港潛在引入「即時零售」模式，搶佔各大零售板塊份額。隨產銷直接入貨之餘，參考「七鮮」經營模式，設有「衛星店」，承諾門店三公里內最快半小時送貨上門，是其布局即時零售要點，即快速配送與供應鏈管理。而且，內地傳媒報道，京東最早今年2月啟動名為「京東生鮮折扣店」的新業務，主打線上生鮮商品折扣銷售，支持小時達、次日達或自提服務。

 

　　至於即時零售影響會有多大，據瑞銀預測指，今年即時零售行業（外賣除外）將增長30%，規模達到7600億元人民幣，佔中國電商市場的4%至5%，主要搶佔傳統便利店的份額。

 

內地電商平台「懦夫博弈」或見於香港

 

　　內地「小時達、次日達」的即時零售會否引入香港；本港零售商品價格會否因京東攻港而進一步下降；多次與京東合作，且屢傳結業的日本城，又會否成為下一個收購目標，以上種種仍是未知之數，但可以肯定的是，京東若成功攜手佳寶，將為香港超市及街市零售行業引入新玩家，在寡頭壟斷市場格局下，挑戰原有霸主的地位。

 

　　此外，若借用瑞銀說法，內地電商市場盈利預期面臨下行壓力，但目前競爭狀況日益演變成「懦夫博弈」，亦即誰也不會讓步，此情況亦可能在香港出現。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

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