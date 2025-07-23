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金管局貼現窗向銀行投放2000萬元流動性，本月第二次

23/07/2025

金管局貼現窗向銀行投放2000萬元流動性，本月第二次

 

　　金管局貼現窗周二（22日）向銀行拆出2000萬元隔夜流動性，為本月第二次。金管局曾在本月初透過貼現窗向銀行借出46.9億港元。

 

　　計入外滙基金票據及債券所付利息或新發行量8300萬元，香港銀行體系總結餘周三（23日）降至863.46億元。

撰文：經濟通市場國金組

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