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穩定幣 | 余偉文：下周發布穩定幣發行人發牌制度摘要，關注泡沫化趨勢

23/07/2025

穩定幣 | 余偉文：下周發布穩定幣發行人發牌制度摘要，關注泡沫化趨勢

 

　　金管局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，將於下周公布「穩定幣發行人發牌制度」的摘要說明，文件會闡述金管局接受和處理牌照申請的安排。他提到，觀乎一個月來市場和社會上對穩定幣的討論熱度，降溫力度仍需加強，又指值得關注泡沫化趨勢。

 

關注泡沫化趨勢，避免過度炒作

 

　　余偉文表示，近期隨著穩定幣概念的熱炒，市場出現了過度亢奮的情緒，一些上市公司，不管本業與穩定幣或者數碼資產是否相關，只要宣稱有意開拓穩定幣業務即「點石成金」，股價即應聲上漲、股票交易量大增之餘，公司知名度亦得以大大提升。

 

　　他表示，其實早前已明確表明，在初階段充其量只會批出數個穩定幣牌照，換言之，失望者不在少數。而即使取得牌照，基於希望穩步發展的考慮，加上初期所需要的資源投入，對公司短期盈利的貢獻會有一定的不確定性，希望投資者在消化市場「利好」消息時保持冷靜和獨立思考。

 

至今有數十家機構明確有意申請穩定幣牌照

 

　　他又表示，至今已有數十家機構主動接觸團隊，有的明確表示有意申請穩定幣牌照，有的屬於初步探路性質。總結這些接觸的經驗，很多只停留在概念階段，缺乏實際的應用場景，無法提出切實可行的具體方案和落實計劃，更遑論具備管控風險的意識和能力。一部分能提供應用場景的，機構本身卻缺乏發行穩定幣的技術和管控各類金融風險的經驗和能力。參與穩定幣可以有多種模式，對於這類機構而言，較實際的做法似乎是與其他穩定幣發行機構合作，提供應用場景，而非追求作為發行主體。

 

嚴防金融風險，避免被利用作洗錢工具

 

　　余偉文提到，穩定幣也是近期各國央行和金融監管當局討論較多的課題，討論的焦點集中在穩定幣的內在和外溢風險，包括對傳統金融市場和銀行的影響，但更大的關注點在於如何避免穩定幣被不法分子利用作洗錢工具，特別是在跨境使用的場景。俗稱「央行的央行」的國際清算銀行在最新的年度經濟報告中，就用了不少篇幅強調防範穩定幣洗錢風險的重要性。

 

監管和反洗錢兩份指引爭取7月底公布

 

　　他稱，《穩定幣條例》通過以後，馬上就落實條例的監管和反洗錢兩份指引徵求市場意見，目前正根據反饋意見適當調整指引的要求，爭取在7月底公布。預期最終的定稿與諮詢草稿不會有太大的調整，而鑑於國際監管的共同關注，在反洗錢方面會訂立更嚴謹的要求，盡量減低穩定幣成為洗錢工具的風險，務求讓香港穩定幣市場有序健康發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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