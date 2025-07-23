領展換帥 | 王國龍爭議聲中退任CEO，集團發展方向有大改變？

在陷入「肥上瘦下」等多方面爭議之際，領展房產基金(00823)周二（22日）公布，集團行政總裁王國龍將於明年6月底前退休。他在基金單位持有人大會後見傳媒時一度哽咽，提及退休決定主要基於家庭及個人原因，並指集團已邁向「Link 3.0」新階段，現在是合適的交棒時機。

麥嘉嘉：王國龍退任CEO屬正面消息，有利領展減省人力資源開支

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，王國龍退任行政總裁的消息對領展而言尚算正面，且對集團日後營運未必帶來不確定性。她解釋，王國龍現時收取的薪金水平算是頗高，對集團中長線減省人力資源開支有正面作用。另外，領展經過多年的架構調整，已經發展為一間結構穩健的大型企業，加上集團早前公布精簡少量職位，亦有利整體營運效率。

領展債務水平相對穩健，投資者毋須太擔心後續發展

除了傳出裁員消息，領展旗下手機應用程式「Link Up」較早前亦發出告示，通知用戶指該程式將於本月底停止服務。市場憂慮，領展或會成為下一間經營困難的本港地產企業。

麥嘉嘉提及，雖然本港現時的整體消費市道低迷，或間接影響集團的租務收入。不過領展業務以民生商戶組合為主，受到的衝擊比較低。考慮到領展債務比例仍維持較低水平（約20%），以及持續積極探索海外投資機會，將有助抵銷港人北上對集團業務的影響，投資者亦不用過於擔心領展的後續營運發展。

新CEO上任短期未必影響「領展3.0戰略」

領展於2015年頭首度進軍中國內地市場，斥25億元收購數個北京商業項目。及後於2019年尾首度擴展至海外，以近7億澳元收購澳洲悉尼物業。據領展資料顯示，集團物業組合估值約2260億港元，合共持有154個物業。當中，香港物業佔130個；中國內地物業佔12個；澳洲、新加坡及英國物業佔12個。

另外，領展於2023年11月推出「3.0戰略」，並於今年2月成立私募基金「領展房地產投資」，相關基金引入新外來投資者，投資風險相對較高的資產，藉此開拓新收入來源。市場正討論，領展行政總裁換帥會否影響集團現時的業務策略。

麥嘉嘉提及，大型企業擴展計劃結構通常持續數年，屬於中長期布局，故預計日後新任行政總裁正式上任後，領展擴大海外投資及「3.0戰略」的方向短期不會出現重大逆轉。她補充，領展現時正逐步下調本港物業比例，相信日後仍會繼續減少。相反海外物業估值將相應穩步提升。不過領展進行海外收購項目時，有嚴謹的股東權益報酬率(ROE)投資要求限制，加上現時利率環境相對高企的情況下，集團需時尋找合適的海外投資項目。

麥嘉嘉指出，領展現時股息率約5.8厘，對投資者而言屬理想收息回報的股份，預計短期股價將在38至45元區間波動上落。

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

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