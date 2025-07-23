  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

領展換帥 | 王國龍爭議聲中退任CEO，集團發展方向有大改變？

23/07/2025

　　在陷入「肥上瘦下」等多方面爭議之際，領展房產基金(00823)周二（22日）公布，集團行政總裁王國龍將於明年6月底前退休。他在基金單位持有人大會後見傳媒時一度哽咽，提及退休決定主要基於家庭及個人原因，並指集團已邁向「Link 3.0」新階段，現在是合適的交棒時機。

 

領展換帥 | 王國龍爭議聲中退任CEO，集團發展方向有大改變？

 

麥嘉嘉：王國龍退任CEO屬正面消息，有利領展減省人力資源開支

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，王國龍退任行政總裁的消息對領展而言尚算正面，且對集團日後營運未必帶來不確定性。她解釋，王國龍現時收取的薪金水平算是頗高，對集團中長線減省人力資源開支有正面作用。另外，領展經過多年的架構調整，已經發展為一間結構穩健的大型企業，加上集團早前公布精簡少量職位，亦有利整體營運效率。

 

領展債務水平相對穩健，投資者毋須太擔心後續發展

 

　　除了傳出裁員消息，領展旗下手機應用程式「Link Up」較早前亦發出告示，通知用戶指該程式將於本月底停止服務。市場憂慮，領展或會成為下一間經營困難的本港地產企業。

 

　　麥嘉嘉提及，雖然本港現時的整體消費市道低迷，或間接影響集團的租務收入。不過領展業務以民生商戶組合為主，受到的衝擊比較低。考慮到領展債務比例仍維持較低水平（約20%），以及持續積極探索海外投資機會，將有助抵銷港人北上對集團業務的影響，投資者亦不用過於擔心領展的後續營運發展。

 

新CEO上任短期未必影響「領展3.0戰略」

 

　　領展於2015年頭首度進軍中國內地市場，斥25億元收購數個北京商業項目。及後於2019年尾首度擴展至海外，以近7億澳元收購澳洲悉尼物業。據領展資料顯示，集團物業組合估值約2260億港元，合共持有154個物業。當中，香港物業佔130個；中國內地物業佔12個；澳洲、新加坡及英國物業佔12個。

 

　　另外，領展於2023年11月推出「3.0戰略」，並於今年2月成立私募基金「領展房地產投資」，相關基金引入新外來投資者，投資風險相對較高的資產，藉此開拓新收入來源。市場正討論，領展行政總裁換帥會否影響集團現時的業務策略。

 

　　麥嘉嘉提及，大型企業擴展計劃結構通常持續數年，屬於中長期布局，故預計日後新任行政總裁正式上任後，領展擴大海外投資及「3.0戰略」的方向短期不會出現重大逆轉。她補充，領展現時正逐步下調本港物業比例，相信日後仍會繼續減少。相反海外物業估值將相應穩步提升。不過領展進行海外收購項目時，有嚴謹的股東權益報酬率(ROE)投資要求限制，加上現時利率環境相對高企的情況下，集團需時尋找合適的海外投資項目。

 

　　麥嘉嘉指出，領展現時股息率約5.8厘，對投資者而言屬理想收息回報的股份，預計短期股價將在38至45元區間波動上落。

 

領展換帥 | 王國龍爭議聲中退任CEO，集團發展方向有大改變？

 

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01333

博雷頓

31.700

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

120.900

異動股

06118

奧星生命科技

1.530

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,975.89
    +473.45 (+1.064%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,348.61
    +38.99 (+0.618%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,967.20
    +74.52 (+0.357%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.398
變動率︰+5.232%
較港股︰-8.60%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升553.960
變動率︰+4.255%
較港股︰+0.36%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升71.463
變動率︰+1.974%
較港股︰+0.30%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.761
變動率︰-1.957%
較港股︰-2.13%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.100
變動率︰+5.528%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升36.560
變動率︰+4.308%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升119.360
變動率︰+3.755%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.620
變動率︰+3.621%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.869
變動率︰+8.986%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升52.890
變動率︰+8.182%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升34.990
變動率︰+6.905%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌189.480
變動率︰-11.837%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2025 14:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2025 14:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01333 博雷頓
  • 31.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.900
  • 06118 奧星生命科技
  • 1.530
  • 01376 RAFFLESINTERIOR
  • 0.108
  • 02828 恒生中國企業
  • 94.500
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 2.630
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 18.160
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.143
  • 目標︰--
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 17.500
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.960
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 439.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.900
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 00005 滙豐控股
  • 100.000
  • 02318 中國平安
  • 54.300
報章貼士
  • 09633 農夫山泉
  • 45.000
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 13.480
  • 目標︰$16.26
  • 00390 中國中鐵
  • 4.130
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/07/2025 17:16  《盤後部署》熱錢灌港股勢見兩萬六，資金流驚人騰訊勢「登6」

23/07/2025 17:37  《本港樓市》據報麗新35億元貸款再融資計劃近半數銀行未予支持

23/07/2025 11:19  【穩定幣】金管局下周將發布穩定幣發行人發牌制度摘要

23/07/2025 16:52  【關稅戰】中國商務部：何立峰下周赴瑞典與美方舉行經貿會談

23/07/2025 14:56  【ＡＩ】阿里據報本周發布首款自研AI眼鏡

23/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒２億元，買國壽沽騰訊

23/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】摩通上調滙控渣打目標價，德銀首予建行目標逾十元

23/07/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息較上日軟至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 中國下半年經濟增長放緩幾成定局，惟港股很牛有力越28000點（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

內地網購消費貼士︰集運倉開箱驗貨免中伏、退貨運費保險＋內地投訴平台網址
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

舊夥計又點會講老東家好說話
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

中國品牌轉型｜由深耕替代快跑，從代工到代言如何滲透澳加主流市場？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

中大文物館添新翼：墨香舊館新事下看歷史、建築與文化
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點
人氣文章

Beauty

夏日選購防曬指南：物理防曬比化學防曬更安全？一定要SPF50+才夠用嗎？推介4大物理防曬產品，敏感肌都適用！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
昔日女神57歲台灣女神伊能靜遊巴黎：素顏嚇親網民，被狠批髮量少臀部下垂
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
猝死警示｜台59歲名醫辦公室猝死，各行業隱藏4大猝死風險，拆解10大徵兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 02:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/07/2025
神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處