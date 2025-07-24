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港股 | 午市前瞻 | 港股市場熾熱恒指處超買水平 騰訊中長線有增長潛力

24/07/2025

 

　　恒生指數突破兩萬五後繼續向上升，今日（24日）恒指半日升至25721，升183點或0.7%，盤中高見25735點，再創四年以來新高。恒生中國企業指數報9289，升48點或0.05%。恒生科技指數報5789，升44點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股市場熾熱恒指處超買水平 騰訊中長線有增長潛力

 

關稅談判消息增市場樂觀情緒，需留意恒指有超買隱憂

 

　　港股持續造好，半日盤中高見25735點，連升第五日。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，美國與歐盟、日本關稅談判順利均為利好消息，加上中美經貿會談將於下周在斯德哥爾摩舉行。投資者普遍持樂觀態度，預料恒指將延續升勢。

 

　　麥嘉嘉指，恒指9日RSI連日來亦處於81左右高位，顯示恒指的估值現時偏高，短線略為超買，不過一年預測市盈率為11.5倍，略高於過去五年平均值10.1倍，但與2021年9月時市盈率12.9倍仍有距離，故尚算合理。她將恒指阻力位定於2020年底的區間阻力26200，支持位則為今年3月「阻力變支持」的24874。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股市場熾熱恒指處超買水平 騰訊中長線有增長潛力

恒指今早再突破高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

看好騰訊中長線表現，短線宜待回調再買入

 

港股 | 午市前瞻 | 港股市場熾熱恒指處超買水平 騰訊中長線有增長潛力

 

　　美國總統特朗普最新發布《AI行動計劃》，推動將美國AI技術輸出海外，並打擊被視為過分限制而窒礙AI無法蓬勃發展的州級法規。此利好消息帶動AI概念股上升，騰訊控股(00700)今日（24日）最高升至560點，創4年以來新高。

 

　　麥嘉嘉表示股價自然會受上述消息而有波動，股價短線跟隨大市向好，不過騰訊核心業務和產品的潛力需要時間才能顯現。麥嘉嘉看好騰訊中長線增長，預料其8月發布的季度業績增長理想，目標價設在570元，建議投資者可把握機會入市。不過她指出騰訊短線升得太急，宜待股價回調至545元才考慮入市。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股市場熾熱恒指處超買水平 騰訊中長線有增長潛力

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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