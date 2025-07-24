金管局：銀行聘用強制性背景查核9月底擴至證券、保險及強積金持牌員工

金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文指，香港銀行業界過去確曾面對員工操守資訊無法跨機構流通的問題。有前僱主即使知道員工誠信存疑，甚至曾違反專業或內部守則，卻礙於調查未完成或私隱限制，無法向其他銀行提供有關資訊，讓有問題的員工有機可乘。

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他提及，考慮到各地監管最新發展及業界實際情況，金管局於2020年展開業界諮詢，並於2021年發布「強制性背景查核計劃」運作框架。在計劃下，所有銀行會透過協定機制分享信息，並獲取準員工過去七年的相關背景資料，從而作出更明智的聘用決定。同時，為確保求職者得到透明和公平待遇，如果招聘銀行收到任何負面信息，須給予求職者回應機會，再由銀行判斷會否僱用。

他表示，在局方和行業公會的推動下，計劃首階段於2023年5月正式分階段實施，涵蓋約3500名銀行高級職位人員。銀行至今透過計劃共進行約700宗背景查核，當中只有9宗涉及負面信息。相關數字雖少（負面訊息佔整體約1%），但意義重大，顯示計劃能識別潛在的「爛蘋果」，防止銀行員工轉職時隱瞞其不當行為紀錄。

計劃第二階段將於9月30日實施

他指出，接下來，計劃第二階段將於9月30日實施，涵蓋範圍進一步擴大至包括約5萬名擔任持牌或已獲註冊從事證券、保險或強積金受規管活動的員工，佔整體銀行從業員超過一半。銀行正在為第二階段實施做好前期準備工作，包括與將被涵蓋的銀行員工及持份者溝通，更新招聘內部流程、提供員工培訓，以確保計劃的第二階段能夠暢順有序地推行。

他表示，對計劃涵蓋的員工而言，計劃的落實讓銀行更有效地進行背景審查，更有信心作出聘用決定，亦能加強客戶甚至整體社會對業界的信心。此外，局方將與其他監管機構探討將計劃擴展至其他金融界別，共同應對曾有不良操守行為的從業員在業界流竄的現象，期待計劃的落實和擴展能將「爛蘋果」從體系中排除，促進香港金融業的長足發展，同時加強公眾對行業操守行為和公平待客的信心。

撰文：經濟通採訪組

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