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華潤飲料發盈警料半年少賺逾兩成，預告派息股價照插未宜沾手？

28/07/2025

　　「怡寶」母公司華潤飲料(02460)發盈警，指由於上半年策略性增加營銷資源投入、調整產品組合、逐步推動渠道調整，預期中期盈利減少約20%至30%，雖然公司同時預告宣派中期股息，但今早(28日)股價低開逾9%後繼續捱沽，最多跌逾14%低見11.16元。有大行指其業績遠遜預期，營銷投入增加是利潤下滑首要原因，其中高盛更將其評級降至「中性」，目標價降至12.1元，或許仍未可沾手。

 

華潤飲料發盈警料半年少賺逾兩成，預告派息股價照插未宜沾手？

（華潤飲料網頁截圖）

 

華潤飲料：料中期盈利最多跌30%　將宣派中期息


　　華潤飲料公布，截至6月30日止中期淨利潤預期將減少約20%至30%，並預期將宣派中期股息。集團解釋淨利潤減少主要原因為基於中長期發展規劃，於今年上半年策略性增加營銷資源投入、調整產品組合、逐步推動渠道調整，對利潤表現有階段性影響，並採取政策以保障終端市場穩定，達致推新和發展非水飲料第二增長曲線，並採取成本控制措施，優化運營管理，從而抵銷部分負面影響。


　　集團預期將宣派中期股息，反映擁有充裕流動資金及保留盈利以支持股息，同時確保有足夠資本用於持續運營及策略性舉措。

 

高盛：銷售及渠道調整需時見效　降目標價至12.1元


　　高盛發表研報指，華潤飲料預料上半年盈利將按年下跌20%至30%，主要由於市場營銷投入增加、產品組合調整及渠道改革，公司預期下半年將維持營銷及渠道投資力度，從而在持續激烈的競爭環境中維持穩定市場份額。
高盛仍看好華潤飲料的區域飲料業務擴張及滲透潛力，相信生產效率提升將推動包裝水業務利潤重拾擴張，但由於銷售及渠道調整需時見效，將評級由「買入」下調至「中性」，目標價由16.4元降至12.1元。

 

　　高盛將華潤飲料2025至2027年銷售預測下調約5%，以包裝飲用水銷售預期下調約6%，估計促銷及渠道投資增加將導致2025年毛利率收窄1.6個百分點，相應將盈利預測下調26%至27%。

 

瑞銀：行業競爭加劇業績遠遜預期　料市場反應負面

 

　　瑞銀稱，華潤飲料預計上半年淨利潤將按年減少約20%至30%，低於市場預期按年增長雙位數。該公司管理層在隨後的分析師和投資者會議上表示，淨利潤下降的主要原因是包裝水行業競爭加劇，要求更高的銷售與分銷(S&D)開支；產品組合的變化導致毛利率下降。


　　該行預計，華潤飲料的盈警將對整體飲料行業帶來負面影響，同時亦注意到公司計劃派發中期股息，惟預計市場對其盈警反應負面，因大幅遜市場預期。另外，公司管理層並無提供任何具體指引，但預期下半年的競爭形勢仍不明朗。管理層重申深化渠道改革，重點發展網上、家居、餐飲渠道等，予目標價18.03元，評級「買入」。

 

里昂：對今次盈警感意外　中金：料上半年收入亦下滑


　　里昂表示，華潤飲料預計上半年淨利潤將按年減少約20%至30%，主要是由於增加行銷投資、不利的組合改變及渠道調整所致。相較於市場預期上半年利潤按年增長10%以上，對今次盈警感意外，其中營銷投入增加是利潤下滑的首要原因，自產率提升等利好因素抵銷了部分影響。公司預期下半年的行銷投入將取決於行業的競爭程度，予目標價17.7元，評級「跑嬴大市」。

 
　　中金指，華潤飲料上半年啟動渠道改革，利好公司精細化渠道管理及長期增長空間挖潛，但對上半年業績產生部分不利影響。根據該行現代渠道數據，怡寶1-5月現代渠道收入同比-7.6%，弱於行業同比3.5%增長，預計上半年公司收入亦有所下滑，其中包裝水為主要拖累，飲料業務持續保持穩健增長。同時為了長期品牌力發展，公司亦加大品牌宣傳，構建具備深度與廣度的體育營銷體系，如上半年中超冠名等。預計促銷營銷費用率增加為上半年業績下滑的最主要因素。

 

黃偉豪：華潤飲料或仍有調整空間　農夫山泉回至20天線才可吼

 

華潤飲料發盈警料半年少賺逾兩成，預告派息股價照插未宜沾手？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，雖然華潤飲料估值比同業農夫山泉(09633)便宜很多，兩者都以做樽裝水業務為主，但暫不建議低撈華潤飲料，因為公司今次盈警的確令人有些意外，在未發盈警前，一般大行預期就算未能有高增長，也可有平穩輕微增長，但今次見其盈利這樣倒退，即使估值已回至11、12倍PE，不排除仍有調整空間。


　　黃偉豪又指，令人意外的是，雖然內地飲料市場也有「內捲」，但飲用水不算定位高的產品，本料「捲」極都不會有太大變化，但想不到也會造成那麼大影響，而華潤飲料今次盈警更因有很多額外支出如廣告等投放，影響成本頗大，可能市場計漏了這方面，結果落差較大，除非下半年如公司所講能夠慢慢向好，否則現價雖未必再有太大下跌空間，但要回升似乎較難，即使現價對比其去年上市價14.5元，看似有約3元上望空間，但始終飲用水不算高增長行業，往後就算大家仍對港股樂觀，暫時資金也未必再流入此板塊。至於農夫山泉，其股價已升得較多，估值較貴，短期看其會否回至20天線附近並企穩，到時才考慮吸納會較好。

 

　　華潤飲料半日跌12.31%收報11.4元，連跌3日，累計跌幅15.43%，成交8.45億元。其他飲料股亦普遍下跌，農夫山泉跌4.3%報44.5元，統一企業(00220)跌2.83%報9.61元，康師傅(00322)跌1.85%報11.66元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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