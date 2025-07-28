美國議息 | 雖然特朗普登門施壓，但市場仍預期聯儲局周三拒降息

美國總統特朗普上周親訪聯儲局，向主席鮑威爾施壓，要求減息。但市場仍普遍預期，聯儲局將於當地時間周三（30日），宣布維持基準利率不變，等待更多數據揭示關稅對消費者價格的影響。

特朗普訪問聯儲局後表示，他與聯邦儲備局主席鮑威爾進行了一場富有成效的會談，對方可能正準備調降利率。他稱，雙方在利率議題上的討論「非常正面」，並提及鮑威爾表示「國家經濟狀況良好」，他解讀為鮑威爾可能開始傾向於推動利率下調。

關鍵經濟數據將密集發布

此次利率決議正值關鍵經濟數據密集發布之際，其中包括將於周五（8月1日）發布的月度就業報告，當天亦是美國實施對等關稅的最後期限。經濟學家預計，由於特朗普貿易政策的不確定性持續拖累經濟前景，7月就業報告將顯示就業增長放緩。

富國銀行高級經濟學家豪斯表示：「即使我們沒有看到政策利率有任何變化，但我認為我們已看到一些跡象表明政策路徑正處於轉折點。當然，委員會中的大多數人似乎還沒有到達那個程度，我認為他們仍然對關稅對通脹的影響保時警惕。」

不過，聯儲局理事沃勒以及聯儲局負責監管事務的副主席鮑曼，料會主張減息。這兩名特朗普任命的官員都表示，鑑於就業風險上升，目前的利率水平過高。

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好