  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

穩定幣 | 抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

29/07/2025

穩定幣 | 抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

 

　　香港《穩定幣條例》將於8月1日生效。回顧穩定幣於2014年問世時，被視為加密貨幣的「法幣」，今已搖身一變已成為去中心化金融(DeFi)、現實世界資產(RWA)代幣化背後的關鍵基礎設施，只消約10年時間。不過，它於初期缺乏監管而暗藏風險，甚至淪為詐騙溫床，引發全球加速監管，香港、美國及歐洲相繼發布相關條例，力求規範穩定幣市場。

 

　　香港積極探索港元穩定幣及離岸人民幣穩定幣，冀挑戰美元主導地位，推動人民幣國際化，並結合RWA代幣化，為跨境支付及數位金融開闢新機遇。

 

穩定幣可分四大類；結算更高效

 

　　穩定幣出現時，概念為與一法定貨幣或資產掛勾，可解決加密貨幣，例如比特幣價格波動過大問題，且更適宜用作交易媒介及價值儲存工具。

 

　　該幣可根據穩定性分為四類，包括法定貨幣抵押、加密貨幣抵押、商品抵押及算法穩定幣。其中，以法定貨幣穩定幣顧名思義是以1:1法定貨幣儲備支持，如Tether的USDT；Circle的USDC，風險較低。加密貨幣及商品抵押如是，掛勾黃金或石油等實物資產。而最後一種算法穩定幣則透過智能合約調節供需，無實物抵押，風險較高，例如下文將會提到，而最終「爆煲」的UST。

 

　　穩定幣特色在於具備低成本、即時結算及全球化優勢，除點對點交易以外，亦繞過傳統銀行體系，於全球7x24小時全時，且基於區塊鏈低成本實時清算，促使其脫離如SWIFT系統的銀行清算網絡，資金流通效率提到。

 

去中心化下，穩定幣亦變「搵丁」

 

　　不過，穩定幣卻在去中心化場境下，風險亦不亞於其他加密貨幣，穩定幣亦變「搵丁」，促使全球加強監管工作。例如較早前內地爆出穩定幣騙案，一個名為「鑫慷嘉」的理財平台爆雷，苦主多達200萬會員，涉款金額高達130億元人民幣，但與傳統「龐氏騙局」不同，平台使用USDT交易，因穩定幣自由流通、去中心化，因此騙徒將巨款調到海外，難以追查，最後只留下疑是該平台的創辦人「我只是拿走了你們不配擁有的財富」信息。

 

　　另一方面，算法穩定幣亦曾引發UST崩盤事件，連帶拖累其他穩定幣種幣價短暫脫勾，亦引爆加密貨幣公司破產潮。上述一連串事件推動了全球穩定幣監管的加速，不論是香港即將生效的《穩定幣條例》；美國的《GENIUS法案》及歐盟的MiCA法規均要求穩定幣背後有足夠儲備支持，並接受定期審計。

 

香港加入推動人民幣國際化，與美分庭抗禮

 

　　至於香港為何跟隨美國，加入監管發行穩定幣的行列。據了解，市場憧憬香港可以港幣穩定幣，甚至是潛在推出離岸人民幣穩定幣，加強人民幣國際化，在美元主導的穩定幣市場分一杯羹，甚至分庭抗禮，續「去美元化」。資料顯示，美國發行的法幣抵押型穩定幣主導市場，錨定美元的穩定幣USDT、USDC佔全球穩定幣市場98%，顯示集中化趨勢。

 

　　至於日後，穩定幣可以在哪使用？暫時已知應用場景分別包括跨境支付、DeFi、投資交易及避險工具。其中，以穩定幣作支付和匯款即時可完成轉帳，避免利率波動，優於傳統銀行交易。而本港財經事務及庫務局局長許正宇則稱，港元穩定幣應用場景相信以跨境支付為主，由於以區塊鏈技術為基礎並與法定貨幣掛勾的穩定幣，有助解決很多發展中國家本幣滙率波動、通脹問題。

 

　　在香港，與穩定幣一同獲熱烈討論的是RWA代幣化，由穩定幣推動實體資產，如地產、債券代幣化上鏈，實現透明、去中心化投資，若結合人民幣資產上鏈，則可提升離岸人民幣停泊及資產管理的金融產品，調高人民幣在全球外滙儲備佔比，亦同時為內地企業「打開」國際融資通道。

 

金管局發聲指市場炒作過度

 

　　今年以來，美國政府，亦即美國總統特朗普多次倡議要成立的美國加密貨幣戰略儲備，亦熱衷於發行穩定幣，令今年市場對加密貨幣認受性上升至另一高度，當然亦為有債務危機的美債尋找新買家。面對美元霸權延伸來勢洶洶，內地政府亦開始關注穩定幣作為數位金融基礎設施的潛力，特別是與人民幣掛勾的穩定幣，旨在提升人民幣在國際支付中的地位，對抗美元穩定幣的主導全面，相信首階段是以香港為試驗場。

 

　　不過，市民亦因此熱衷炒作穩定幣相關股票，令金管局總裁余偉文直言，穩定幣討論熱度降溫力度仍需加強，又指值得關注泡沫化趨勢。消息指，金管局擬要求有意穩定幣牌照申請者先聯絡金管局團隊，以待當局了解公司背景及架構、資本能力等，以增加效率及提升申請質素，以防有人草草遞表即對外宣傳，並進行炒作。

 

　　本港《穩定幣條例》即將生效，至於香港市民持有穩定幣有沒有好處；港元穩定幣是否安全，則留待下回分解。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.300

異動股

02096

先聲藥業

14.280

異動股

01596

翼辰實業

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,700.27
    -137.29 (-0.306%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,385.81
    -3.96 (-0.062%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,167.15
    -11.44 (-0.054%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.667
變動率︰+1.325%
較港股︰-0.18%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌439.228
變動率︰-1.455%
較港股︰-0.36%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.160
變動率︰-1.586%
較港股︰-0.37%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.555
變動率︰-5.097%
較港股︰-7.15%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.920
變動率︰-0.903%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌88.060
變動率︰-1.499%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.420
變動率︰-2.036%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.885
變動率︰-2.332%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌270.745
變動率︰-4.032%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌86.910
變動率︰-4.073%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.480
變動率︰-4.217%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌71.760
變動率︰-8.259%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.300
  • 02096 先聲藥業
  • 14.280
  • 01596 翼辰實業
  • 0.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 00857 中國石油股份
  • 7.530
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 20.950
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.000
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 53.350
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.030
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.300
  • 00700 騰訊控股
  • 555.000
  • 00388 香港交易所
  • 440.800
  • 00005 滙豐控股
  • 100.800
報章貼士
  • 02600 中國鋁業
  • 6.470
  • 目標︰$7.40
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.600
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2025 17:01  《盤後部署》恒指跌幅急收窄氣氛未太差，國藥低水望返去年高位

29/07/2025 18:15  【穩定幣】金管局：條例生效後設6個月過渡安排，最快明年初發牌

29/07/2025 17:39  【穩定幣】金管局：初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡沫化趨勢

29/07/2025 13:30  【穩定幣】抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

29/07/2025 18:05  麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行

29/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２７億元，買小米沽泡泡瑪特

29/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】滙證看好長和見６０元，高盛普升本地收租股目標

29/07/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

太空經濟與低空經濟
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜Ralph’s Coffee小熊咖啡師電話亭月餅禮盒 摩卡咖啡口味 早鳥優惠每盒$488
人氣文章

影視娛樂

真相猜情尋｜錫安教雙氧水能醫百病？袁大明堅持信仰，但自己卻未曾使用
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

唇膏都可以空瓶！保濕不脫皮、持久、色調實用，私心推介3款必收藏絕美唇妝品！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《長相黐守》給你看見愛情的不可抗力
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《我生如是繼續》及《小婦人尋夫記》—— 生命是一場至死方休的儀式
健康好人生 Health Channel
人氣文章
基孔肯雅熱丨佛山「基孔肯雅熱」持續爆發！袁國勇警告40%患者數年後可能關節痛提早退化，高風險人群需特別注意新文章
人氣文章
食物中毒︱旺角兆萬放題店涉嫌同月兩宗食物中毒事件，8食客食刺身生蠔腹瀉嘔吐
人氣文章
全面抗癌︱研究揭示僅低醣飲食提升肺轉移風險，做好這4件事全方位防癌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 23:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/07/2025
穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處