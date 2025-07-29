  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

29/07/2025

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

 

　　香港《穩定幣條例》將於8月1日生效，市民關心持有穩定幣是否安全，亦不知有沒有好處，加上相關股份被市場炒作，引致監管機構發聲降溫。對於香港加入監管發行穩定幣行列，經濟學者袁偉基認為，香港作為國際金融中心有必要發展穩定幣政策，因為各經濟體正在跨境貿易中尋找美元替代品，加上特朗普再任美國總統導致地緣政治出現波動，故全球發展穩定幣為大勢所趨。

 

袁偉基：香港有條件用穩定幣掛勾人民幣資產

 

　　袁偉基表示，港府現時要求穩定幣發行商要有足夠儲備，即確保所發行的穩定幣與相關資產達致一比一掛勾，但是沒有硬性規定掛勾資產一定是美元，即代表本港日後流通的穩定幣可以掛勾港元或人民幣資產。他提及，香港是最大的離岸人民幣業務中心，因此日後有條件使用部分穩定幣與人民幣進行掛勾。

 

散戶或可用穩定幣買虛擬資產或油金資產

 

　　香港政府官員早前透露，首階段只會批出小量穩定幣牌照，並對發行商的發牌設有相當高的門檻。袁偉基預料，香港穩定幣條例將會相對較審慎，具高透明度、高監管性、反洗黑錢等特性，並估計香港散戶可以透過穩定幣購買虛擬資產，甚至購買黃金、原油等實體資產。不過他亦提醒，穩定幣理論上沒有利息及升值潛力，故不應當作虛擬資產進行炒賣。

 

須提防穩定幣概念股「點石成金」

 

　　有部分穩定幣概念股在披露有意申請牌照後，股價隨即便急升數倍。金管局總裁余偉文早前亦曾於網上發文指，關注市場對穩定幣發展過度概念化和泡沫化趨勢，特別是近期穩定幣概念熱炒，市場出現過度亢奮，只要上市公司宣稱有意開拓穩定幣業務即「點石成金」，股價應聲上漲、股票交易量大增，大大提升公司知名度。


　
　　袁偉基表示，香港對穩定幣發行者要求很高。除了需要有足夠資本，在系統中央化、網絡安全技術、反洗黑錢機制等技術層面亦需要配合得到，相關技術並不是一般科技公司能夠做到。他提醒，散戶投資相關穩定幣概念股時，需要細心查明相關企業背景，考慮其規模、經驗、夥拍企業等因素。至於港府亦有必要加大投資者教育，同時提升穩定幣發行商的透明度。

 

穩定幣投資憧憬全時交易

 

　　至於市場上，剛剛新推代幣化貨幣基金的華夏基金（香港）行政總裁甘添指出，雖然其人民幣化幣化基金產品在現行監管下，未能銷售至在岸人民幣市場，只能在香港及境外市場銷售，但他表示，該產品亦是為了迎接一旦離岸人民幣穩定幣(CNHC)獲批發行。他本人亦看好離岸人民幣資金池規模可以倍數幅度增長。

 

　　他續稱，穩定幣實際上已在很多國家應用及交易，在區塊鏈及智能合約應用下，穩定幣最有可能實現場景為跨境金融及結算，預期初期會應用於跨境貿易，且料明年起，更多主流機構會進入代幣化資產發行行列，或是於未來，所有金融產品均會上鏈（區塊鏈），造就每周七天每天二十四小時(24/7)全時交易，甚至會有代幣化股票、債券基金。

 

　　星路科技首席執行官蔡華則表示，預計標準化資產會是兩三年內市場偏好的RWA類型，料貨幣基金RWA代幣化之後，會是債券、風險評級相對較佳的基金、票據等產品，再之後才會是實物資產。

 

無損聯匯，惟大行憂一旦發生擠提危機

 

　　當每一元港元穩定幣被創造，發行人需要持有儲備，因此港元穩定幣發行將不會影響體系港元總量，但須留意的是，仍須留有足夠儲備以支撐聯繫匯率制度。滙豐環球研究報告指出，一旦穩定幣出現「擠提」，仍有可能衝擊香港金融市場。

 

　　報告指出，一旦穩定幣遭用戶「擠提」，即用戶集中贖回，發行人被迫迅速拋售持有儲備來應付資金需求，仍可能對香港金融市場產生一定影響。若儲備以港元持有，可能令相關港元資產價格出現波動；若儲備以美元持有，則或對美元兌港元匯率帶來短期波動。當然發行人應有嚴格的儲備與託管要求，可以降低相關風險，但該行仍稱無法完全免除，相信金管局會對此密切關注。


　
　　報告續指出，香港在穩定幣方面的經驗可作為試驗平台，讓內地監管機構了解這個生態系統如何影響經濟、金融市場、企業行為和消費者。此外，未來可能會看到與人民幣掛勾的穩定幣，最有可能在初期與離岸人民幣掛勾，並用於一些跨境貿易支付，也可能用於機構投資者的代幣化資產交易。這將符合人民幣國際化的策略，並有助於解決美元在數字資產領域主導地位的潛在疑慮。

 

表列穩定幣相關港股

 

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

穩定幣 | 學者倡防穩定幣概念「點石成金」，不應當虛擬資產炒賣

 

撰文：經濟通通訊社記者林倬樑

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.300

異動股

02096

先聲藥業

14.280

異動股

01596

翼辰實業

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,700.63
    -136.93 (-0.305%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,385.73
    -4.04 (-0.063%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,166.26
    -12.33 (-0.058%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.692
變動率︰+1.358%
較港股︰-0.14%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌439.233
變動率︰-1.455%
較港股︰-0.36%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.160
變動率︰-1.586%
較港股︰-0.37%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.555
變動率︰-5.097%
較港股︰-7.15%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.920
變動率︰-0.903%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌88.060
變動率︰-1.499%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.420
變動率︰-2.036%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.880
變動率︰-2.591%
精選美股 More
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌86.985
變動率︰-3.990%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌270.805
變動率︰-4.011%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.455
變動率︰-4.291%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌71.770
變動率︰-8.246%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.300
  • 02096 先聲藥業
  • 14.280
  • 01596 翼辰實業
  • 0.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 00857 中國石油股份
  • 7.530
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 20.950
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.000
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 53.350
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.030
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.300
  • 00700 騰訊控股
  • 555.000
  • 00388 香港交易所
  • 440.800
  • 00005 滙豐控股
  • 100.800
報章貼士
  • 02600 中國鋁業
  • 6.470
  • 目標︰$7.40
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.600
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2025 17:01  《盤後部署》恒指跌幅急收窄氣氛未太差，國藥低水望返去年高位

29/07/2025 18:15  【穩定幣】金管局：條例生效後設6個月過渡安排，最快明年初發牌

29/07/2025 17:39  【穩定幣】金管局：初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡沫化趨勢

29/07/2025 13:30  【穩定幣】抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

29/07/2025 18:05  麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行

29/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２７億元，買小米沽泡泡瑪特

29/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】滙證看好長和見６０元，高盛普升本地收租股目標

29/07/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

網約車規範化，政府一箭雙鵰
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜內地生育補貼政策 對嬰孩概念股刺激作用幾大？中興發CB 趁股價回調吸納？藥明康德最新部署！
人氣文章

Foodie What’s On

銅鑼灣新餐廳｜川菜大師主理 打破「川菜即辣」固有觀念 必吃麻婆豆腐龍蝦、岩鹽燈影牛肉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日選購防曬指南：物理防曬比化學防曬更安全？一定要SPF50+才夠用嗎？推介4大物理防曬產品，敏感肌都適用！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

衣櫃絕不能少的單品：牛仔褲！從美式復古到日系極簡，筆記這4個日本丹寧品牌
人氣文章

電影寓言．朱相楠

威尼斯獲獎電影《愛是一把槍》：看李鴻其不甘於商業敘事的自編自導自演之作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
酒店迷思︱為何酒店棉被須攝床褥？房務員親揭真相新文章
人氣文章
食物中毒︱旺角兆萬放題店涉嫌同月兩宗食物中毒事件，8食客食刺身生蠔腹瀉嘔吐
人氣文章
全面抗癌︱研究揭示僅低醣飲食提升肺轉移風險，做好這4件事全方位防癌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 23:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/07/2025
穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處