盤前攻略 | 關稅寬限期未定中概受壓 恒指調整力未減續望兩萬五

美國聯儲局開始議息，同時中美於瑞典舉行第三輪會談，惟未能達成最終共識，但中方會後表雙方將會延長關稅寬限期90日，不過未有提及何時生效。美方則指總統特朗普有包括關稅停火的最終決定權，隨後特朗普亦指聽取匯報後將會決定是否批准延長寬限期。美股三大指數有回吐壓力；道指跌204點報44632，納指跌80點報21098，標普跌18點報6370。

（互聯網圖片）

中概股全面受壓；阿里巴巴跌2.28%報119.36美元，拼多多跌1.15%報115.42美元，京東跌3.01%報32.22美元，百度跌2.91%報86.80美元，理想挫6.20%報27.38美元，小鵬跌2.85%報18.40美元，蔚來跌2.48%報4.71，金山雲挫8.26%報13.99美元，富途跌4.57%報155.23美元。

惟醫藥股逆市靠穩；百濟神州升3.81%報205.74美元，再鼎醫藥升4.70%報40.51美元，亞盛醫藥升2.06%報40.08美元。

夜期報跌，ADR跑輸

恒指夜期跌125點報25344。ADR普遍較港股折讓；騰訊(00700)ADR較港股低0.81%，折合550.5港元；美團(03690)ADR較港低1.33%，折合126.9港元；友邦(01299)ADR較港股低0.06%，折合74.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.33%，折合102.1港元；小米(01810)ADR較港股低1.26%，折合54.6港元，藥明生物(02269)ADR較港股低1.64%，折合33.0港元。

淡友止賺宜快，好友重注25000支持

上日恒指尾市大幅收窄跌幅，最終恒指僅跌約數十點，下方支持仍強，但隔晚中美會談未算有好成果，再次削弱市場憧憬，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25385，跌128點，恒指料跟隨低開100點至200點。

近期市底偏強，熊友部署上相對審慎，上日恒指先跌後回升，上日重倉的熊區明顯趁勢止賺，25800上方至26099的300點重貨區合共大減近千張對應期指張數街貨量，同時更貼價的25500至25699的200點熊區內淨增街貨量幅度輕微，故目前熊友謹慎的部署，或不足以成為恒指上攻誘因。

反觀牛區繼重貨，除貼價區25100上方200點區域淨增505張對應期指張數街貨，最重貨區24900至24999更淨增586張對應期指張數至1733張，反映好友已完全看好25000的支持力度。綜上所述，預計恒指短期內仍有一定調整壓力，但觀望25000較強支持力度，整固後伺機而上。

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