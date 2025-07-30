  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

盤前攻略 | 關稅寬限期未定中概受壓 恒指調整力未減續望兩萬五

30/07/2025

　　美國聯儲局開始議息，同時中美於瑞典舉行第三輪會談，惟未能達成最終共識，但中方會後表雙方將會延長關稅寬限期90日，不過未有提及何時生效。美方則指總統特朗普有包括關稅停火的最終決定權，隨後特朗普亦指聽取匯報後將會決定是否批准延長寬限期。美股三大指數有回吐壓力；道指跌204點報44632，納指跌80點報21098，標普跌18點報6370。

 

盤前攻略 | 關稅寬限期未定中概受壓 恒指調整力未減續望兩萬五

（互聯網圖片）

 

　　中概股全面受壓；阿里巴巴跌2.28%報119.36美元，拼多多跌1.15%報115.42美元，京東跌3.01%報32.22美元，百度跌2.91%報86.80美元，理想挫6.20%報27.38美元，小鵬跌2.85%報18.40美元，蔚來跌2.48%報4.71，金山雲挫8.26%報13.99美元，富途跌4.57%報155.23美元。

 

　　惟醫藥股逆市靠穩；百濟神州升3.81%報205.74美元，再鼎醫藥升4.70%報40.51美元，亞盛醫藥升2.06%報40.08美元。

 

夜期報跌，ADR跑輸

 

　　恒指夜期跌125點報25344。ADR普遍較港股折讓；騰訊(00700)ADR較港股低0.81%，折合550.5港元；美團(03690)ADR較港低1.33%，折合126.9港元；友邦(01299)ADR較港股低0.06%，折合74.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.33%，折合102.1港元；小米(01810)ADR較港股低1.26%，折合54.6港元，藥明生物(02269)ADR較港股低1.64%，折合33.0港元。

 

淡友止賺宜快，好友重注25000支持

 

　　上日恒指尾市大幅收窄跌幅，最終恒指僅跌約數十點，下方支持仍強，但隔晚中美會談未算有好成果，再次削弱市場憧憬，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25385，跌128點，恒指料跟隨低開100點至200點。

 

　　近期市底偏強，熊友部署上相對審慎，上日恒指先跌後回升，上日重倉的熊區明顯趁勢止賺，25800上方至26099的300點重貨區合共大減近千張對應期指張數街貨量，同時更貼價的25500至25699的200點熊區內淨增街貨量幅度輕微，故目前熊友謹慎的部署，或不足以成為恒指上攻誘因。

 

　　反觀牛區繼重貨，除貼價區25100上方200點區域淨增505張對應期指張數街貨，最重貨區24900至24999更淨增586張對應期指張數至1733張，反映好友已完全看好25000的支持力度。綜上所述，預計恒指短期內仍有一定調整壓力，但觀望25000較強支持力度，整固後伺機而上。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.8498

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00673 中國衛生集團
  • 0.550
  • 09958 力天影業
  • 0.440
  • 02800 盈富基金
  • 25.660
  • 02438 出門問問
  • 0.770
  • 00300 美的集團
  • 79.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 21.150
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 50.200
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.600
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.010
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00700 騰訊控股
  • 549.000
  • 00388 香港交易所
  • 433.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.750
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 25.350
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 18.800
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.950
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/07/2025 17:11  《盤後部署》大細象跣腳拖跌恒指逾300點，滙控回調有譜逐關守

30/07/2025 18:35  傳藥明康德(02359)擬折讓最多7%配股，集資逾50億元

30/07/2025 17:51  陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業

30/07/2025 17:31  新東方(09901)全年純利升20%，第四財季跌近74%

30/07/2025 14:58  滙控：集團特別關注風險敞口佔香港商業房地產敞口不到5%

30/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買理想汽車沽中芯

30/07/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】大行升藥明康德目標最多六成，高盛看港交所見啡底

30/07/2025 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩及三個月均微軟１０個基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰延長，政治局決定十月召開四中全會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想新車減價拖累汽車股，滙控業績遜預期狠穿百元關新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

自學風水Vs.跟師傅學有何分別？咩人學術數特別叻？蔣匡文博士分享玄學術數之路
人氣文章

Foodie What’s On

迪士尼樂園生日優惠自助餐︰港人惠顧三位同行一位免費＋送迷你蛋糕/紀念徽章+迪士尼朋友現身
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜你是否害怕AI搶咗你份工？新世代的心靈對話：在迷惘中尋找個人價值 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每天走幾多步最有益？最新研究推翻萬步迷思：走夠7,000步，或可減這7大健康風險！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

把拉麵的靈魂「外賣」！日本拉麵博物館推出的拉麵香水、雞油唇蜜，你想帶回家嗎？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

可口可樂推出蔗糖汽水，會比原版更健康嗎？先學懂分辨加工糖、天然糖、添加糖！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥結合針灸治療兒童罕見疾病，需長期調理，6歲前治療尤為有效新文章
人氣文章
護膚｜嫩肌唐寧堅持10年「不護膚」！每日只用1物潔面，分享3招凍齡秘密 新文章
人氣文章
適合初學者 4個核心肌群動作
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 21:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/07/2025
陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處