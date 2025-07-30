《魚缸博客》央視同懂車帝拍片試車，點知大部分都炒晒！

呢排堆汽車企業唔係內捲就係內捲，一係就股價陰跌。上個禮拜央視就夥拍內地一個平台「懂車帝」，將36款熱銷車型，模擬15個城市與高速公路的真實事故場景進行測試，點知大部分都炒晒，目前都係得Tesla最高分（但其實都炒炒地）。

相信有留意開內地汽車，都略有所聞呢單新聞，央視可謂「揭開內地汽車的遮羞布」，部部車都聲稱自己智能駕駛有幾「智能」，原來一試車就出晒事，基本上都係架架都炒。

據聞呢次測試係高速公路嘅一個封路測試，真係央視一出手，便知有沒有，可以動用到「國家級」封路，其實背後有啲解讀。

博客認為，「車企內捲」呢件事之中，係各車企之間，都無咩聽到中央指示，主要係人地係私人企業要搵錢，表面可能繼續應承，但內裏繼續賣「零公里二手車」。

所以中央高層可能覺得，你當我無到，我就一炮過打擊你地。因此呢次央視呢個節目，係一個「明顯性」最後警告：而家你地全部車都有安全問題，反省下！唔好再亂嚟。

呢種政治性解讀，唔係個個Get到的。因為係內地政治話語，一涉及到中央機構做呢類測試，就必然係「明人講暗話」嘅信息傳遞，車企呢個時候應該係要收斂，如果邊間都仲係get唔到，就好快出虎頭鍘啦！

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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