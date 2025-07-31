開市Go | 美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水

要聞盤點

1、聯儲局於最新議息會議維持利率不變，符合市場預期。但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方向，尾市一度急跌，反映市場分歧情緒。道指收市跌171.71點，或0.38%，報44461.28點；標普500指數微跌7.94點，或0.12%，收報6362.92點。納指逆市上揚，升31.38點，或0.15%，報21129.67點，受大型科技股走強支撐。中國金龍指數跌137點。日經期貨截至上午7時35分上升70點。

2、美聯儲議息後宣布維持利率不變，符合預期，會後聲明表示，上半年經濟增長放緩，總統特朗普關稅對通脹的影響並未完全浮現，暗示局方並未準備好減息。

3、美國第二季GDP按年增長3%，遠超預期，顯示經濟韌性強。7月ADP就業新增10.4萬人，創3月以來最大增幅。

4、美國總統特朗普宣布與韓國達成貿易協定，韓國將被徵收15%關稅，並支付3500億美元投資及購買1000億美元能源產品，並全面開放貿易，接受包括汽車和卡車、農業等在內的美國產品。

5、中共中央政治局會議提出下半年經濟工作需持續發力，落實積極財政及寬鬆貨幣政策，有效釋放內需潛力，深入實施提振消費專項行動，依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理；10月將召開二十屆四中全會。

6、廣期所決定，自2025年8月1日起，調整工業矽、多晶矽及碳酸鋰期貨部分合約交易限額，單日開倉量最高2000手。

7、香港財政司司長陳茂波指住宅市場穩定，資金流入銀行拆息回落，有利經濟及物業市場，正研究便利內地來港人才資金調配。

8、Meta第二季淨利潤183.37億美元，按年增36%，第三季收入指引優於預期，資本開支預算調高，股價盤後升12%。

9、微軟第四財季營收764.4億美元，增18%，淨利潤272億美元，增24%，智能雲業務營收298.8億美元，盤後股價漲超7%。

10、中國疫苗生產商中慧生物在港招股，每股發售價介乎12.9至15.5元，每手入場費3132元，基石投資者入股逾1億元。

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