美股 | 聯儲局利率路徑不明朗，股市缺方向，道指挫170點

聯儲局於周三（30日）最新議息會議維持利率不變，符合市場預期。但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方向，尾市一度急跌。

道指收市跌171.71點，或0.38%，報44461.28點；標普500指數微跌7.94點，或0.12%，收報6362.92點。納指逆市上揚，升31.38點，或0.15%，報21129.67點，受大型科技股走強支撐。

聯儲局利率決議以9比2通過，鮑曼與沃勒力主減息，惟聯儲局強調需根據經濟數據審慎調整，增加政策走向的不確定性，資金出現避險傾向，工業及金融股承壓，拖累道指表現。儘管大市動盪，投資者持續吸納科技股，推動納指因此逆市上升。

卡夫亨氏(US.KHC)第二季度淨銷售額及利潤均超出市場預期，日內微跌0.3%。Visa(US.V)第三季營收創新高，收市跌0.1%。星巴克(US.SBUX)第三季營收超出市場預期，收市跌0.2%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌0.7%，英偉達(US.NVDA)升2.1%，蘋果(US.AAPL)跌1%，Meta(US.META)跌0.7%。

美匯指數震盪向上

美匯指數於聯儲局宣布維持利率不變後震盪向上，報99.87，升幅約0.9%。美元兌日圓今日於外匯市場上升走勢，盤中最高觸及49.39，日內升幅約0.6%。歐元兌美元表現承壓，一度低見1.141，全日波幅介乎1.142至1.156，較前一交易日下跌約1.1%。

國際現貨黃金和紐約期金雙雙於高位回落。現貨黃金報每盎司3372美元附近，日內跌約1.6%。紐約期金則報每盎司3324美元，跌幅約1.6%。

國際原油市場反覆向上，紐約期油每桶報70.29美元，單日升1.5%，；布蘭特期油則報72.65美元，升幅約1.3%。

撰文：經濟通國金組