  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | 聯儲局利率路徑不明朗，股市缺方向，道指挫170點

31/07/2025

美股 | 聯儲局利率路徑不明朗，股市缺方向，道指挫170點

 

　　聯儲局於周三（30日）最新議息會議維持利率不變，符合市場預期。但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方向，尾市一度急跌。

 

　　道指收市跌171.71點，或0.38%，報44461.28點；標普500指數微跌7.94點，或0.12%，收報6362.92點。納指逆市上揚，升31.38點，或0.15%，報21129.67點，受大型科技股走強支撐。

 

　　聯儲局利率決議以9比2通過，鮑曼與沃勒力主減息，惟聯儲局強調需根據經濟數據審慎調整，增加政策走向的不確定性，資金出現避險傾向，工業及金融股承壓，拖累道指表現。儘管大市動盪，投資者持續吸納科技股，推動納指因此逆市上升。

 

　　卡夫亨氏(US.KHC)第二季度淨銷售額及利潤均超出市場預期，日內微跌0.3%。Visa(US.V)第三季營收創新高，收市跌0.1%。星巴克(US.SBUX)第三季營收超出市場預期，收市跌0.2%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌0.7%，英偉達(US.NVDA)升2.1%，蘋果(US.AAPL)跌1%，Meta(US.META)跌0.7%。

 

美匯指數震盪向上

 

　　美匯指數於聯儲局宣布維持利率不變後震盪向上，報99.87，升幅約0.9%。美元兌日圓今日於外匯市場上升走勢，盤中最高觸及49.39，日內升幅約0.6%。歐元兌美元表現承壓，一度低見1.141，全日波幅介乎1.142至1.156，較前一交易日下跌約1.1%。

 

　　國際現貨黃金和紐約期金雙雙於高位回落。現貨黃金報每盎司3372美元附近，日內跌約1.6%。紐約期金則報每盎司3324美元，跌幅約1.6%。

 

　　國際原油市場反覆向上，紐約期油每桶報70.29美元，單日升1.5%，；布蘭特期油則報72.65美元，升幅約1.3%。

 

撰文：經濟通國金組

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00553

南京熊貓電子股份

5.260

異動股

00881

中升控股

13.240

異動股

08313

杰地集團

0.028

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,499.77
    +38.49 (+0.087%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,401.77
    +38.87 (+0.611%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,356.16
    +226.49 (+1.072%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.015
變動率︰-1.495%
較港股︰-0.43%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌35.285
變動率︰-1.555%
較港股︰-0.04%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.867
變動率︰-1.669%
較港股︰-1.04%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.204
變動率︰-2.952%
較港股︰+0.47%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.010
變動率︰+9.118%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升37.065
變動率︰+5.089%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.050
變動率︰+3.456%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升121.070
變動率︰+3.144%
精選美股 More
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰升92.007
變動率︰+18.627%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升140.560
變動率︰+12.502%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升780.765
變動率︰+12.306%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌149.860
變動率︰-5.784%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:51 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:51 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 5.260
  • 00881 中升控股
  • 13.240
  • 08313 杰地集團
  • 0.028
  • 01299 友邦保險
  • 73.400
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.400
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 18.300
  • 目標︰$22.00
  • 01972 太古地產
  • 21.100
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 51.100
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 246.000
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.150
  • 00700 騰訊控股
  • 550.000
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
報章貼士
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 9.630
  • 目標︰$12.50
  • 00836 華潤電力
  • 19.460
  • 目標︰--
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 78.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/07/2025 08:55  《盤前攻略》聯儲局9月減息路向難料，中概股挫恒指二萬五受考驗

31/07/2025 08:32  【開市Ｇｏ】美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水

31/07/2025 08:45  藥明康德(2359)績後即配股豪抽水76億，較現價折讓近7%

31/07/2025 08:37  【關稅戰】特朗普取消全球小額包裹關稅豁免，電商下月迎接新衝擊

31/07/2025 07:55  京東向CECONOMY提自願全購要約涉現金作價每股4.6歐元

31/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３１億元，買盈富基金沽老鋪黃金

31/07/2025 09:08  【大行炒Ｄ乜】大行升滙控、寧德目標價，中信里昂削普拉達價三成

31/07/2025 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打：香港商業房地產佔集團整體敞口低於0.5%，很快會提交穩定幣牌照申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

大熊貓龍鳳胎寶寶主題郵票8月15日推出，寄信有特別版郵戳，郵局免費蓋紀念印
人氣文章

玩樂 What’s On

「沙盒戰場～英雄傳」登陸深水埗：建築工地風格沙池體驗空間＋挖幣領取特別獎品
人氣文章

玩樂 What’s On

《頭文字D》30周年AIRSIDE快閃店：經典場面神還原+限定周邊，憑Shell油站收據換海報
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從戀愛腦變得過分謹慎？愈急脫單，愈容易將不安感擴大
人氣文章

先行入手．Onki Chan

衣櫃絕不能少的單品：牛仔褲！從美式復古到日系極簡，筆記這4個日本丹寧品牌
人氣文章

Fashion

從手袋、絲巾到彩妝，盤點 20+ Hermès 2025秋冬新作！編織工藝 Kelly Soguería、6萬元以下入門級新手袋
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥結合針灸治療兒童罕見疾病，需長期調理，6歲前治療尤為有效
人氣文章
軟餐大升級｜特製鹹魚蒸肉餅令長者再起筷，大廚親授軟餐及照護食貼士
人氣文章
71歲凍齡女神趙雅芝突失控爆喊，傳2大原因引發情緒崩潰新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 00:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/07/2025
外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處