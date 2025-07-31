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盤前攻略 | 聯儲局9月減息路向難料 中概股挫恒指二萬五受考驗

31/07/2025

　　聯儲局完成一連兩日議息後宣布，聯邦基金利率維持於4.25厘至4.5厘，符合預期。主席鮑威爾隨後稱，儘管面臨不確定性，美國經濟形勢仍然穩固，就業市場並沒有走弱，強調局方並沒有針對9月貨幣政策會議作出前瞻決定，暗示局方並未準備好減息，然而兩位理事在議息會議上罕見投下反對票，為1993年以來首次。聯儲局宣布不減息後美股轉弱，道指跌171點或0.38%，收報44461點；標普500指數挫7點或0.12%，收報6362點；納指升幅收窄至31點或0.15%，報21129點。科技股走勢不一，英偉達升逾2%；蘋果則跌1%。

 

盤前攻略 | 聯儲局9月減息路向難料 中概股挫恒指二萬五受考驗

（互聯網圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下挫1.82%。阿里巴巴跌1.65%，報117.38美元；京東跌1.45%，報31.75美元；百度跌0.99%，報85.94美元；理想跌3.39%，報26.45美元；小鵬跌2.01%，報18.03美元；蔚來跌4.24%，報4.51美元；哩嗶哩跌0.71%，報22.28美元。

 

夜期挫逾二百點，ADR走軟美團較港股低4%

 

　　恒指夜期跌244點，報24934，低水243點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股跌4.38%，折合121.8港元；長和(00001)ADR較港股低1.57%，折合51.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.72%，折合545.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.71%，折合54.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.60%，折合430.6港元；滙控(00005)ADR較港股低0.45%，折合96.5港元。


　　
黑期低水過百點，恒指料續向下


　　  
　　參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日收跌逾300點，過千張牛證被收回。不過，牛證最新總數為12440張，只比前一個交易日少625張對應期指，顯示有部分好友加倉。現時牛證距離恒指昨日收市25176的376點範圍內有2727張。不排除大市進一步下殺的可能。熊證方面，雖有淡友加倉，但總數只增加681張至5013張。熊證最多新增區位於25500至25599區間，總數682張之中有582張屬於新增，該區雖最貼近恒指昨日收市價，不過距離最少有324點，對恒指走勢沒有太大啟示性。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌121點，報25037，低水139點，預料恒指跟隨低開過百點。隔晚中概股續挫，當中美團ADR較港股低4.38%，預料美團港股承壓，今早難免一跌。另外藥明康德(02359)折讓配股，料多少影響近期急升的藥股。預料恒指今日繼續走軟，25000大關備受考驗。

 

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