港股 | 午市前瞻 | 美國料今年減息一至兩次 滙控藥明康德可趁低吸納

美聯儲保持息率不變，惟票委內部紛爭漸趨激烈，9月議息去向難料。與此同時，港股高位徘徊，套現潮一浪接一浪，恒生指數開盤即失兩萬五，盤中跌幅迅速放大，最多曾跌近400點至24778點，至20天線（約24726）見支持，半日跌幅收窄至270點或1.1%，報24906，主板成交近1672億元。恒生中國企業指數報8944，跌93點或1%。恒生科技指數報5509，升18點或0.3%。

（資料圖片）

恒指仍處調整階段，樓價短期上升動力仍偏弱

此次減息預期落空，美聯儲9月議息會議立刻成為市場焦點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，聯儲局減息決定視乎經濟指標，例如失業率、通脹率等，利率期貨顯示美聯儲9月減息的機率達43%，麥嘉嘉預期今年內會有1至2次減息，減息高峰期將延連至2026年。

儘管恒指今日受減息預期落空以及部分股份的利淡消息而下跌，麥嘉嘉認為恒指目前仍處於高位累積的調整階段，因為市盈率在恒指處於高位時，已經接近五年平均水準。技術走勢方面，需留意恒指是否守穩4月以來上升通道底24200點。房地產方面，由於本港利率較美國利率為低，利好本地市場。不過礙於新樓供應消化部分市場購買力，樓價短期上升動力仍偏弱。

滙控可趁低位分段收集，料下半年業績回穩

（互聯網圖片）

滙豐控股(00005)昨午公布業績，部分營運數據令投資者失望，例如成本效益比率增至49.9%，意味成本增加，拖累股價，使其失守百元大關。不過，麥嘉嘉指其中線派息政策仍然不變，預期息率5.3厘，高於恒指息率3厘，股價回調有助吸引基金及長線投資者買入。麥嘉嘉又指滙控房貸結構較恒生銀行穩健，股市表現較少受房地產影響。總體而言，策略上可待股價回調到92元以下分段收集。

至於滙控下半年業績預期，麥嘉嘉有信心該行表現會回復正軌，儘管銀行同業拆息疲弱，滙控淨利息收入較預期更具韌性，加上第二季已經受關稅影響及商業房地產風險而作出較高減值撥備，因此預料下半年整體業績穩健。

滙控股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

藥明康德中長線仍具潛力

藥明康德(02359)以折讓價配股大抽水77億元，股價半日下跌約3.8%。麥嘉嘉表示公司中長線基本因素穩健，作為小分子及細胞基因治療綜合平台，受惠藥明系業務協同布局，中長線業務穩健性較高，此次募集資金用作的海外布局更會為公司提供推動力，亦可趁調整分段收集。

藥明康德股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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