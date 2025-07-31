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日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率

31/07/2025

　　近日網傳日本城多間分店均貼上「裝修清貨」、「租約期滿」字條，並減價促銷，惹網民憂慮會否全線結業。

 

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率

（林棹樑攝）

 

　　日本城母公司國際家居零售(01373)主席兼行政總裁魏麗霞今日會見傳媒時再度澄清，部分門店租約期滿屬實，集團每年有超過100張租約需要續約，故一直努力與各業主商討租金減免，期望租金比高峰期下調30%至50%。她提及，不是每個業主都願意減租至集團理想的幅度，故部分門店在租約期滿後選擇撤離。她亦指，今年集團成功續約比例頗高，僅有約9間日本城門店主動結業。

 

8月新開至少兩間分店，持續將業績較差門店重組

 

　　魏麗霞指出，日本城現時有約300間分店，而且暫時沒有計劃縮減分店數目，預告今年8月將會開2至3間新店。魏麗霞補充，集團正主動整理銷售網絡，將業績效率較低的門店重組，達到每一間店均有盈利的目標。而且很多分店續租後有主動翻新，不斷提升店舖購物體驗，且恒常更新旗下產品組合，以新的營運策略迎合市民消費習慣的轉變。

 

6月起推「新低價」策略，7月營收按年錄單位數增長

 

 

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率

國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞（林棹樑攝）

 

　　魏麗霞在會上透露，日本城於今年6月底起推出「新低價」產品策略，推動今年7月營收按年錄得單位數增長，至於毛利率亦有所提升，故於目標今年9月有500件產品加入「新低價」行列。

 

　　早前有本地媒體引述消息報道，京東(09618)以40億元收購本地「平民超市」佳寶七成股權。有媒體關心國際家居零售會否有賣盤或私有化的計劃。魏麗霞回應指，暫時沒有任何新計劃或消息報告。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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