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外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗

31/07/2025

　　金管局公布，外匯基金在今年上半年錄得1944億元的投資收入，未計第二季的其他投資收益已創歷來上半年最高，期內債券投資收益753億元；香港股票投資收益229億元；其他股票投資收益274億元；非港元資產外匯估值上調568億元；及其他投資收益120億元。

 

外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗

（資料圖片）

 

　　2025年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.4%，上半年相關費用分別為85億元及83億元。

 

　　今年6月底外匯基金的總資產為42971億元，較2024年底增加2161億元，而其累計盈餘為8779億元。

 

下半年投資環境仍非常不明朗

 

　　金管局總裁余偉文表示，今年上半年受到貿易壁壘和摩擦升溫，以及中東地緣政治緊張局勢惡化的影響，全球金融市場出現了顯著波動。不過，隨著美國與主要經濟體在關稅問題上的磋商出現階段性進展，投資者信心回穩，全球股市回升。而受惠於資金流入港股，恒生指數上半年亦錄得了約20%的升幅。債市方面，美聯儲局在上半年維持貨幣政策目標不變，美元債券收益率繼續處於較高水平，為外匯基金持有的債券組合帶來不錯的利息收入。

 

美國政府經貿政策立場缺乏可預測性

 

　　在此背景下，外匯基金在今年上半年錄得不俗的投資收益，主要的資產類別如債券、股票和另類投資均錄得正回報。此外，美元兌主要貨幣在上半年走弱，亦為外匯基金資產帶來可觀的外匯估值上調。

 

　　他續說，儘管外匯基金在上半年取得了不俗的投資收益，但下半年的投資環境仍然非常不明朗。美國政府的經貿政策立場缺乏可預測性，在影響國際資本流動之餘，亦會影響企業的盈利和投資決策。如貿易摩擦和地緣政治局勢惡化，不但會令全球經濟增長放緩，亦可能觸發市場樂觀情緒在短時間內逆轉，引致金融市場的大幅波動。此外，美聯儲局貨幣政策的調整步伐，以及市場對美國政府償還債務能力的關注，也可能影響美元資產以及美元兌其他貨幣的表現。

 

外匯估值的上調未必能在下半年持續

 

　　余偉文指，今年上半年外匯基金的投資收益中，有相當一部分來自外匯估值的上調，但這些估值變化頻繁，未必能在下半年持續。面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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