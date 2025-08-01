美股 | 關稅生效陰霾籠罩，道指挫330點，標指三連跌

美股周四（7月31日）先升後回，受新一輪關稅政策臨近與地緣政治變數拖累，道指大跌330.30點，或0.74%，報44130.98點；標普500指數連續第三個交易日下挫，跌23.51點或0.37%，收報6339.39點；納指則僅微跌7.23點，報21122.45點。

市場高度關注特朗普政府於8月1日生效的一系列新關稅措施，包括針對銅、巴西、韓國及印度商品的新關稅，並終止對海外小額商品的免稅規定，引發供應鏈緊張及成本上揚憂慮。而針對韓國出口商品加徵15%關稅的協議，及對印度產品25%新稅率，亦嚴重打擊投資者情緒。

科技七雄表現亮眼

雖然大市受壓，科技七雄表現亮眼，微軟(US.MSFT)憑Azure雲計算年收入突破750億美元帶動股價急升4%，Meta(US.META)上調第三季度收入指引，同獲資金追捧，收市升11.3%。蘋果(US.AAPL)與亞馬遜(US.AMZN)將於周四盤後公布季績，投資者高度關注科技股業績表現。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌3.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.8%，蘋果跌0.7%，亞馬遜升1.7%。

儘管科技龍頭短線支撐指數，貿易摩擦升溫及不確定性增加，資金暫時流出高風險資產，拖累標普及道指。

美匯盤中突破100大關

美匯指數上揚，盤中一度突破100大關，報99.95，升約0.07%。美元兌日圓今日持續於高位徘徊，盤中突破150關口，報150.75，升約0.85%。歐元兌美元震盪上落，報約1.1429，升幅約0.2%。

現貨黃金一度突破3300美元關口，市場避險情緒升溫，帶動金價短線擺脫過去一周的調整壓力。現貨金價報3291美元，單日升幅達0.5%。紐約期金先升後跌，報3342美元，日內跌0.3%。

國際原油價格高位回落，美國總統特朗普宣布，與墨西哥總統辛鮑姆達成協議，將現有貿易協定延長90天。市場人士認為，該協議僅是延期，未解決根本貿易矛盾，對石油需求前景帶來不確定性。紐約期油報每桶69.09美元，單日下跌約1.3%；布蘭特期油報71.53美元，跌幅約1.2%。

撰文：經濟通市場國金組

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