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盤前攻略 | 美股低走標指納指破頂後倒跌 踏入業績期恒指料反覆

01/08/2025

　　美國6月份核心個人消費開支指數(PCE)按年升幅維持於2.8%，略高過預期升2.7%，維持今年最高月度增速。企業業績方面，Meta及微軟季績勝預期，帶動美股周四早段顯著反彈，標指及納指曾齊破頂，惟三大指數高位反覆滑落；美市收市，道指轉挫330點或0.74%，報44130點；標指回吐0.37%，報6339點；納指微跌0.03%，報21122點。整個7月計，道指微升0.6%，標普漲2.8%，納指漲4.1%。

 

盤前攻略 | 美股低走標指納指破頂後倒跌 踏入業績期恒指料反覆

（網絡圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.66%。阿里巴巴升2.76%，報120.63美元；京東跌0.81%，報31.49美元；百度升2.24%，報87.87美元；理想跌1.32%，報26.10美元；小鵬升0.99%，報18.21美元；蔚來升7.98%，報4.87美元；哩嗶哩升2.42%，報22.82美元。

 

夜期略低水，ADR個別走

 

　　恒指夜期跌38點，報24708，低水65點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股跌0.91%，折合120.5港元；長和(00001)ADR較港股低1.65%，折合50.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.01%，折合550.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.51%，折合52.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.58%，折合424.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.09%，折合96.2港元。


　　
淡友獲利離場，好友重倉以待



　　參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日跌逾400點，近三千張牛證被收回，不過無損好友信心。牛證街貨總數不跌反升，最新總數升至12682張對應期指，佔牛熊證街貨比重高達77%，顯示好友看好恒指反彈。目前牛證重貨區在24600至24699區間，該區有1422張，由於距離恒指現價最多只有173點，不排除今日有機會殺入該區。此外，在24300至24799區間，好友密集部署5323張牛證，該區距離恒指現價最多只有473點，亦可能成為淡友屠牛誘因。

 

　　至於熊證方面，接連幾天獲勝後，淡友態度轉趨審慎。最新熊證總數減少過千張，大部分指數區間均出現減倉情況，只在25300至25499兩個百點區間有少量新增，該兩個百點區間合共400張皆屬新增。不過，該區遠離恒指現價超過500點，意義不大。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌100點，報24669，低水104點，預料恒指低開數十點。恒指連跌三日後，累跌近800點，預料今日再大跌機會較小。由於即將迎來8月業績期，預料投資者態度轉趨審慎，恒指走勢或反覆。

 

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