港股 | 午市前瞻 | 北水流入成交量理想 蘋果內地銷情理想源於補貼政策

美國6月份核心個人消費開支指數(PCE)按年升幅維持於2.8%，略高過預期升2.7%，維持在高位增速。美股在7月最後一個交易日高開低收，道指續低收，標指及納指曾齊破頂，但倒跌收市。港股踏入8月第一個交易日，走勢反覆，恒指半日收報24727，跌45點或0.2%，主板成交近1198億元。恒生中國企業指數報8882，跌不足1點。恒生科技指數報5446，跌6點或0.1%。

（互聯網圖片）

北水流入刺激市場，9月減息期望降溫

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，恒指仍在調整前些日子的升幅，部分投資者獲利回吐。值得留意的是市場對內地政策憧憬退卻，中央政府的財政和貨幣政策是刺激大手成交的一大因素，如果政策沒有亮點可能會引致沽壓。另一方面，北水流入的情況理想，成交金額達過百億，反映內地投資者對港股有信心，預期他們會繼續關注中資股的盈利能力。郭家耀指，恒指短期應該不會有大突破，不過投資者應密切留意24200點的支持，即靠近50天線的位置。

根據聯儲局通脹指標，美國6月份PCE物價指數按年升2.6%，不但高於5月的2.4%，也高於預期2.5%。郭家耀指鮑威爾的減息決定一向是看通脹指標，對比投資者早前對9月份減息信心滿滿，現時期望已下降不少，加上市況壓力，一年內減兩次息的預期亦可能未必能實現。

蘋果業績高於預期源於補貼政策，看淡中國市場的銷情

蘋果昨日發布業績，第三財季淨利潤按年上升9%，每股盈利1.57美元，高於市場預期的1.43美元。季內整體營收按年增至近10%，是自2022年以來最大季度增幅，其中iPhone銷售按年增13%至445.8億美元，遠高於預期的402億美元。不過，蘋果概念股如比亞迪電子(00285)、舜宇光學 (02382)、富智康(02038)等沒有太受此利好消息影響。郭家耀表示蘋果亮麗的業績源自於國家補貼政策，其增長力度容易消退，而且需求提前實現，是次增長並非如表面般理想，投資者因此更為審慎。

蘋果大中華市場第一財季和第二財季的銷售額分別下降了11%和2%，而本季則優於上兩個季度，銷售額增長4.4%至154億美元。不過，郭家耀表示中國本土手機品牌已經成功吸引了消費者，加大了蘋果的競爭壓力，蘋果難以擴大市場份額。加上蘋果在中國市場定價較高，性價比不太吸引，因此不太看好蘋果未來在中國市場的銷情。

比電股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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