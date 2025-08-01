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新能源車 | 蔚來出新車股價曾飆一成，小鵬月度交付創新高，新能源車股可再吼？

01/08/2025

　　蔚來(09866)旗下品牌樂道汽車近日舉行樂道L90上市發布會，創始人李斌指樂道L90將對蔚來今年第四季獲利帶來助力，刺激蔚來股價今日(1日)最多飆一成。另外，部分新能源車企搶先公布上月交付量，其中小鵬汽車(09868)交付量按年升逾兩倍至約3.6萬輛，創月度新高，股價先升後回軟；零跑汽車(09863)交付量亦增逾一倍，首次突破5萬輛，股價卻曾插逾半成。理想汽車(02015)則繼近日發布的新車i8售價遠低於預售價後，又遭質疑i8的實測影片造假，股價繼續走弱，比亞迪(01211)則從低位輕微反彈。看來市場仍憂慮車企內捲問題，可否趁低吸納？應如何選擇？

 

蔚來出新車股價曾飆一成，小鵬月度交付創新高，新能源車股可再吼？

（蔚來旗下樂道汽車官網截圖）

 

蔚來旗下品牌樂道L90上市　李斌：將助力集團第四季獲利

 

　　蔚來旗下樂道品牌定位智能大空間旗艦SUV的L90新車昨晚(31日)在杭州上市，提供大六座、大七座兩種座椅布局，起售價26.58萬元人民幣，較三周前的預售價格再下調了1.4萬元人民幣，若採用BaaS電池租用方式購買，起售價更降至17.98萬元人民幣(每月支付電池租用費用899元人民幣)。按計劃，六座版本於今日起開始向用戶交付，七座版本將於9月下旬開始交付。

 

　　蔚來創始人李斌回應記者表示，樂道L90將對蔚來今年第四季獲利帶來助力，第四季獲利是公司上上下下努力完成的目標。李斌又披露，公司十年間研發投入超過600億元人民幣，其中充換電領域佔180億元人民幣。

 

瑞銀：L90定價具競爭力上調蔚來銷量預測　升目標價至5.4美元

 

　　瑞銀發表研報指，蔚來正式發布樂道第二款車型L90，定價26.58萬至29.98萬元人民幣，亮點包括240L超大車廂與430L後備廂空間，全系標配車載冰箱與8吋後排娛樂螢幕，以及管理層強調樂道智能駕駛系統將於2025年全面轉為端到端自動駕駛方案。


　　瑞銀指，考慮到L90定價具競爭力，將蔚來2025至27年銷量預測分別上調7%、5%及4%，並預期成本管控強化及費用優化，料公司淨虧損收窄至150億、110億及100億元人民幣。美股目標價由5.2美元升至5.4美元，維持「中性」評級。

 

小鵬7月交付按年增2.3倍至3.67萬輛　零跑交付突破5萬輛

 

　　另邊廂，小鵬汽車公布，7月共交付智能電動汽車3.67萬輛，按年增長229%，創下新的月度交付紀錄，這標誌著公司連續第9個月交付量超過3萬輛。截至2025年7月，公司的累計總交付量超過80萬輛。2025年前7個月，小鵬汽車共交付智能電動汽車23.39輛，較去年同期增長270%。


　　小鵬指，7月中旬，其在歐洲市場推出了2025款小鵬G6和G9，並宣布即將在歐洲推出小鵬P7+，公司現已進入全球46個國家和地區。另小鵬公布，其智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕上月活躍用戶滲透率達86%。

 

蔚來出新車股價曾飆一成，小鵬月度交付創新高，新能源車股可再吼？

（小鵬汽車官網截圖）

 

　　零跑汽車亦公布，7月全系交付再創歷史新高，達50129台，按年增長超126%，是零跑汽車月銷量首次突破5萬台。另小米集團(01810)創始人、董事長兼CEO雷軍稱，小米汽車於7月交付量逾3萬輛，較上月交付量錄得進一步增長。

 

遭質疑新車i8實測影片造假　理想：測試經專業第三方認證

 

　　另外，理想汽車日前發布新車i8曾一併發布實測片段，內容為i8與拖頭貨櫃車相撞後，i8損傷竟不及拖頭車，市場有聲音質疑測試「違反物理常識」，認為實際情況下汽車不可能僅得低程度損毀。昨日理想方面就碰撞測試回應更多細節，指測試是基於用戶真實交通會車場景的模擬，全權委託專業的第三方檢測機構測試認證，試驗場地、測試設備以及市場端隨機購買的測試卡車均由檢測機構提供，理想方面沒有任何指定。

 

　　理想又強調，在車輛開發階段，理想i8按照滿足中國新車評估規程五星標準，且涵蓋100項測試工況，其中包括鑽卡、卡車夾擊等極限汽車評定。

 

何啟俊：蔚來小鵬毛利率較波動不值博　比亞迪理想可趁低吸

 

美國重徵巴西關稅限制擴張部署，比亞迪股價疲弱創近三月低可否撈底？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，若見整個新能源車行業都處於弱勢而想趁低部署，會偏向揀龍頭的比亞迪或理想汽車，近期兩者股價都調整得較急，其中比亞迪現時走勢仍頗弱，但若進一步跌至110元以下可考慮，理想汽車則挨近100元可作首輪部署，理想已推出了第一架純電動車，過去其車型全屬增程動力車款，現時公司可說開啟了一個新產品周期，只要有些反內捲措施落地，相信這些被點名行業的公司，其股價會頗快改善，趁近幾日股價較弱已可考慮部署。不過，不太傾向揀蔚來及小鵬，因以汽車新勢力而論，其單車盈利能力仍較弱，始終其交付量不算很多，毛利率會較波動，不算很穩定，而比亞迪及理想因交付量已有一定規模，相對穩定。

 

　　蔚來今日升8.62%收報37.8元，小鵬跌0.42%報71.3元，理想汽車跌3.18%報100.5元，比亞迪升0.69%報116.2元，零跑跌3.71%報58.4元，小米則升0.47%報53.4元。

 

蔚來出新車股價曾飆一成，小鵬月度交付創新高，新能源車股可再吼？

 

蔚來出新車股價曾飆一成，小鵬月度交付創新高，新能源車股可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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