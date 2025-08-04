開市Go | 美非農數據差股市挫，美9月減息預期增，油組增產

要聞盤點

1、美股周五（1日）再度大幅收低，三大主要指數全線下挫，標普500指數更錄得連續第四個交易日下跌。道指日內最多挫790點，低見43340點，收市報43588.58點，跌542.40點或1.23%；標普500指數跌1.60%，收報6238.01點；納斯達克指數更重挫2.24%，報20650.13點，市場避險氣氛明顯升溫。中國金龍指數跌136點。日經期貨截至上午7時59分下跌105點。

2、美國7月非農新增職位僅7.3萬，遠低於市場預期的11萬，顯示勞動力市場增長放緩，經濟面臨下行壓力。

3、非農數據遠差過預期，利率期貨顯示交易員預期聯儲局9月減息0.25厘的概率升至89.1%。

4、特朗普在社交媒體批評勞工統計局及美聯儲，指責就業數據被誇大、操縱，並宣布已經解僱勞工統計局局長麥肯塔弗，另外又呼籲美聯儲主席鮑威爾「退休」。

5、中國財政部、稅務總局宣布，自2025年8月8日起，對新發行國債及地方政府債券的利息收入恢復徵收增值稅。

6、中國國家市場監管總局施行《網絡交易平台收費行為合規指南》，規範平台收費行為，倡導減輕經營者負擔並加強合規管理。

7、港交所(00388)修訂IPO回撥機制，公開認購部分最大回撥比例增至35%。

8、港元弱勢觸發弱方兌換保證，金管局入市買入35.33億港元以維持匯率穩定。

9、巴郡第二季純利123.7億美元，按年下跌59%，因未實現投資收益減少及卡夫亨氏減值損失。

10、亞馬遜第二季度淨銷售額1677億美元，同比增長13%，但AWS雲業務增長17%落後於微軟Azure及谷歌雲，股價收跌6%。

11、港交所今日起實施第一階段下調香港證券市場股票最低上落價位，適用於股票、房地產投資信託基金（REITs）及所有其他適用證券，不包括交易所買賣產品（ETPs）、債券、交易所買賣期權（ETOs）及結構性產品。

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