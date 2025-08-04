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美股 | 非農就業數據遜預期，道指瀉540點，標指四連跌

04/08/2025

美股 | 非農就業數據遜預期，道指瀉540點，標指四連跌

 

　　美國勞工部公布7月非農新增職位僅7.3萬，遠低於市場普遍預期的11萬，顯示美國勞動力市場增長急劇放緩。受經濟數據負面影響，美股上周五（1日）再度大幅收低，三大主要指數全線下挫，標普500指數更錄得連續第四個交易日下跌。

 

　　道指日內最多挫790點，低見43340點，收市報43588.58點，跌542.40點或1.23%；標普500指數跌1.60%，收報6238.01點；納斯達克指數更重挫2.24%，報20650.13點，市場避險氣氛明顯升溫。

 

　　指數下行主要受雙重利淡消息夾擊。美國7月非農數據顯示經濟下行壓力上升。虛弱的就業數據刺激市場對聯儲局9月減息預期升溫，令資金調倉避險。

 

　　另外，美國總統特朗普正式簽署行政命令，對多國商品大幅加徵10%至41%不等的關稅，當中印度商品稅率上調至25%，對不屬於美墨加協議範圍內的加拿大商品加徵35%關稅，墨西哥暫獲90天寬限期進行新協議談判；其他未入清單國家一律徵收10%基礎關稅。新政涉及面廣，企業利潤預期受壓，資本市場恐慌情緒升溫。

 

　　科技股成跌市重災區。亞馬遜(US.AMZN)股價暴跌8.3%，主要因為其第三季業績指引遜於市場預期；英偉達(US.NVDA)跌2.3%、特斯拉(US.TSLA)跌1.8%、微軟(US.MSFT)跌1.8%、谷歌(US.GOOG)跌1.5%，Meta(US.META)跌3%，科技巨企同步下挫，拖累整體指數表現。即使蘋果(US.AAPL)公布業績優於預期，但難敵整體市況及政策沖擊，收市亦下滑2.5%。

 

美元、黃金價格現波動

 

　　美匯指數表現震盪，報99.09，日內跌0.96%。美元兌日圓報約147.76，日內大跌2.24%，市場氣氛聚焦日本經濟前景。歐元兌美元盤中高點見1.158，低點報1.1405，日內報約1.153，升幅為1.07%。

 

　　國際現貨黃金與紐約期金出現明顯波動。現貨黃金早段維持在每盎司3289美元左右，盤中一度下試3281美元低位，隨後受美國非農就業數據公布後直線反彈，一度突破3350美元關口，單日漲幅接約1.8%。紐約期金午後亦震盪回升，報每盎司3402美元，全日升約1.6%。

 

　　國際原油日內明顯回調。紐約期油報67.27美元，單日跌2.87%；布蘭特期油則報69.55美元，跌幅3.02%。

 

　　美國供應管理協會(ISM)公布7月份製造業採購經理人指數(PMI)為48，低於市場預期的49.5，且較6月的49有所回落，顯示製造業活動仍處於收縮狀態。該指數連續多月低於50的榮枯分界線，反映製造業正面臨持續的經營壓力和需求疲軟。

 

撰文：經濟通國金組

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