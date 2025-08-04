盤前攻略 | 非農前值大幅下修美股重挫 恒指23700必不可失

就業數據憂慮突襲美股，上周五公布美國7月份非農就業職位新增7.3萬個，大幅低於市場預期的10.6萬個，同時更令人震驚為5月份及6月份數字遭大幅下修，6月份職位新增數目由14.7萬個大劈至僅1.4萬個，美國總統特朗普更因此質疑由前任拜登任命的勞動統計局局長Erika McEntarfer數據造假，聲言要將她「立刻開除」。上周五美股重創，道指跌542點或1.23%報43588，納指挫472點或2.24%報20650，標普跌101點或1.6%報6238。

（互聯網圖片）

中概股跟挫；阿里巴巴跌2.95%報117.07美元，拼多多跌2.99%報110.06美元，京東跌1.84%報30.91美元，理想跌3.30%報25.24美元，小鵬跌0.88%報18.05美元，蔚來彈2.87%報5.01美元，百度跌1.98%報86.13美元，金山雲挫7.04%報13.46美元，萬國數據跌5.41%報34.12美元，富途挫7.81%報141.67美元，滿幫挫7.71%報10.66美元。

夜期報跌，ADR跑輸

上周五恒指夜期跌168點報24282。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.37%，折合533.0港元；美團(03690)ADR較港低1.08%，折合120.9港元；友邦(01299)ADR較港股低0.47%，折合71.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.14%，折合96.3港元；小米(01810)ADR較港股低1.23%，折合52.7港元。

美股重挫港股料未跌完，恒指23700前必須尋得支持

美國總統特朗普對聯儲局干預程度加劇，上周五傳出理事庫格勒即將辭職，市場預期為特朗普任命新理事鋪路，新人選大有可能比庫格勒更加鴿派。市場一直憂慮特朗普對聯儲局的干預由口頭上演變為實際上，將影響聯儲局未來的獨立性，美股上周五跌勢亦有一定程度反映。受累美股跌勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24323，跌164點，恒指料跟隨低開過百點。

上周後期港股回吐展開，周內連跌四日全周累挫880點，日線圖上為約一個月以來首日收穿20天線（現約24749），過去約三個月以來都未試過連續四日收低於20天線，觀望本周如未能重上20天線，則恒指仍有調整壓力。7月初恒指曾低見23700後展開升浪升至年內高位25700，如恒指未來兩周調整未完，下方都絕不宜失守23700，否則7月一趟升浪全數抹消，恒指亦將有可能轉勢下跌。

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