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港交所今日起實施第一階段下調股票最低上落價位

04/08/2025

港交所今日起實施第一階段下調股票最低上落價位

 

　　港交所(00388)將於今日起實施第一階段下調香港證券市場股票最低上落價位，以優化市場結構。本次調整適用於股票、房地產投資信託基金（REITs）及所有其他適用證券，不包括交易所買賣產品（ETPs）、債券、交易所買賣期權（ETOs）及結構性產品，下調幅度達50%至60%。在檢討第一階段的實施情況後，預期於2026年年中推出第二階段。

 

 價位表變更一覽

階段 價格範圍 原最低上落價位 新最低上落價位 下調幅度
第一階段 10元至20元 0.020元 0.010元 50%
第一階段 20元至50元 0.050元 0.020元 60%
第二階段 0.5元至10元 0.010元 0.005元 50%

　　

 

 

　　最低上落價位是證券交易中買盤和賣盤的最小差額，也是股價波動的最小單位。假設某隻股票的最低上落價位為0.02元，買家出價50元，而賣方開價50.02元。由於買賣雙方叫價無法匹配，急於成交的一方需讓步，意味著買方需多付或賣方要少收0.02元，這0.02元便是投資者在交易中所成本的隱性交易成本。

 

　　港交所表示，調整最低上落價位，有望降低交易成本；使交易更有效率，令訂單將更易在預期價格內成交；優化價格發現，讓交易價格能更貼近股票的實際價值等。

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