港股 | 午市前瞻 | 大市有待業績利好催化 比亞迪短線偏淡惟難穿牛熊線

美股上周五（1日）急挫，拖累亞太股市今早開盤偏弱，惟盤中晶片、科技股及內銀股撐住大市，恒生指數半日回升，收報24627，升119點或0.5%，主板成交超過1265億元，但值得留意的是北水淨流出91億元。恒生中國企業指數報8849，升44點或0.5%。恒生科技指數報5447，升50點或0.9%。

（官方圖片）

黃偉豪：中美談判延長增添不明朗因素

港股上周連跌四日後有所反彈，恒指今早先跌後回彈，半日升幅約100點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指4月至今累積龐大升幅，上月觸及25700高位後氣氛明顯轉趨審慎，尤其外圍影響明顯，早前關稅憧憬因近期美國對多國關稅已塵埃落定，同時中美談判再度延長，令市場對後市不明朗看法增加，亦提高觀望氣氛。

再者港股已進入業績期，黃偉豪指港股炒憧憬累積升幅後，開始需要更多實際數字支持，企業盈利表現對後市評估極為重要，但上周公布的重磅業績如滙控(00005)等都令市場失望，拖累大市氣氛，他認為港股後市需要更多業績利好才能帶動大市表現。短線他認為恒指仍有調整空間，觀望50天線或24000等心理關口支持，如守穩該位寄望能以橫行整固形式等待利好出現。

比亞迪短線轉弱但基本面仍然跑贏同行

比亞迪(01211)公布上月銷量約34.43萬架，按年僅增約0.56%，按月更跌約一成。比亞迪今早股價受壓，半日要跌約2%，由上月底高位136.3元計，至今已回調超過一成半。黃偉豪指近期比亞迪股價偏弱，雖然比亞迪每月交車超過30萬架，龍頭地位難以撼動，但縱觀上月多個新勢力品牌都有新車推出，難免會拖累比亞迪月度交付數據，造成近期股價表現相對較淡。

他分析指，近期市場對車股看法相對審慎，按比亞迪近期走勢而言短線下試250天線機會不小，以比亞迪仍為電動車龍頭計，要大幅跌穿250天線機會不大。

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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