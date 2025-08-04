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余偉文：去年本港管理資產總值增13%，投資者增加配置中國資產

04/08/2025

余偉文：去年本港管理資產總值增13%，投資者增加配置中國資產

 

　　金管局總裁余偉文引述證監會調查數據指，截至2024年底，香港的管理資產總值按年增長13%，達到35萬億港元。其中，私人銀行及私人財富管理業務資產總值按年增長15%，錄得3840億港元的淨資金流入，反映高淨值投資者對香港財富管理服務的需求。他預計，香港將於未來數年成為全球最大財富管理中心。

 

多間國際金融機構將再擴充在港規模，料至少增聘10%人手

 

　　余偉文在《匯思》撰文指，國際金融機構積極擴大在港的業務版圖。從事私人銀行或私人財富管理業務的銀行機構數字近年持續上升，去年共有46家。數家主要私人銀行過去兩年增加的私人銀行或私人財富管理業務從業員接近400人，增幅近12%。近期更有多家國際銀行和資產管理公司宣布將進一步擴充在港規模，預計未來數年增聘人手10%至一倍不等。

 

上半年本港新股集資額高踞榜首，零售及私人銀行交易額急增

 

　　余偉文表示，今年上半年香港新股集資額超過1000億港元，高踞全球榜首。至於2022至2024年期間，零售銀行的相關交易金額從8190億港元倍增至17740億港元；私人銀行的相關交易也從29750億港元大幅增長至44660億港元。

 

　　同期，銀行的證券及期貨及資產管理客戶帳戶數目從371萬增長至430萬，而證券及期貨業務總收入則由377億港元上升至464億港元，展現穩健增長。更重要的是，香港作為連接中國內地與國際市場的「超級聯繫人」，在促進跨境資產配置和資金雙向流動方面扮演著不可或缺的角色。

 

國際投資者配置中國資產佔比提高，4月至7月下旬約443億美元流入中國市場

 

　　余偉文亦指，對香港資產及財富管理市場的前景充滿信心，內地的經濟增長和財富積累，以及各個互聯互通的擴容優化安排，將進一步擴寬香港財富管理業界的客戶群。宏觀環境的不確定性亦促使國際投資者更積極尋求多元化的投資策略以分散風險，尤其是中國資產和人民幣資產，其配置佔比正逐步提高。

 

　　余偉文引述第三方數據指，今年4月至7月下旬，投資基金向亞洲市場淨投入約915億美元的資金，其中約443億美元淨資金流進中國市場。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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