仲量聯行：未來資助房屋供應激增，料對私人住宅市場構成壓力

仲量聯行發布《香港住宅銷售市場綜述》指出，隨著資助出售房屋（例如房協居屋）與私人住宅之間的價格差距持續收窄，愈來愈多買家轉向選擇購置私人樓盤。儘管這為樓市帶來一些短期支持，但預期未來資助房屋供應激增，將對私人住宅市場構成壓力，或拖慢整體樓市復甦步伐。

根據房委會資料，2024年居者有其屋計劃共接獲約10.6萬份申請，超額認購比率僅為14倍，創2014年復辦以來新低，並遠低於2020年高峰時期的62.4倍，反映在樓價回調下，居屋相對私樓的價格優勢顯著減弱。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著私人住宅價格回落，與資助房屋的差價逐步縮小，愈來愈多買家傾向直接入市私樓。本港多區出現居屋與私樓價格差距收窄的情況，以啟德為例，2025年居屋與區內私樓之間的呎價差距按年下跌19.2%至9020港元；觀塘區的跌幅更高達29%，跌至7585港元。

他補充，雖然整體私樓價格仍高於資助房屋，但若計及建築質素、交通配套、轉售限制、補地價負擔及可即時入住等因素，現時的價格差距水平相對合理。近期推售的新盤中，亦有不少合資格購買居屋的申請人最終轉投私樓，顯示市場換樓門檻正在降低，買家取向出現變化。

仲量聯行指，隨著資助房屋供應逐漸增加，這股有利需求的趨勢或將受阻。預計到2029年，資助房屋供應將達至17620伙，超越同期私樓1.5萬伙的落成量，對私人住宅市場構成潛在壓力。當中以北區及九龍城區影響最為顯著，2025年至2029年，北區及九龍城分別將新增1.15萬伙及8100伙資助房屋，而同期的私樓供應分別為6800伙及1.7萬伙，區內供需或出現明顯失衡，並可能導致本地買家再次傾向選購資助房屋，令私樓貨尾量增加。

除了區域供需失衡外，市場還面臨兩大挑戰：首先，若政府將資助房屋的折扣由2025年的30%重新提高至2024年的38%或2023年的49%，這將吸引更多對價格敏感的買家，並對同價位的中小型私人住宅構成壓力。其次，二手住宅市場受到拖累，尤其當資助房屋轉售個案增加，對中小型單位的二手市場帶來成更大壓力。

撰文：經濟通採訪組

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