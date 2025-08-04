  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

仲量聯行：未來資助房屋供應激增，料對私人住宅市場構成壓力

04/08/2025

仲量聯行：未來資助房屋供應激增，料對私人住宅市場構成壓力

 

　　仲量聯行發布《香港住宅銷售市場綜述》指出，隨著資助出售房屋（例如房協居屋）與私人住宅之間的價格差距持續收窄，愈來愈多買家轉向選擇購置私人樓盤。儘管這為樓市帶來一些短期支持，但預期未來資助房屋供應激增，將對私人住宅市場構成壓力，或拖慢整體樓市復甦步伐。

 

　　根據房委會資料，2024年居者有其屋計劃共接獲約10.6萬份申請，超額認購比率僅為14倍，創2014年復辦以來新低，並遠低於2020年高峰時期的62.4倍，反映在樓價回調下，居屋相對私樓的價格優勢顯著減弱。

 

　　仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著私人住宅價格回落，與資助房屋的差價逐步縮小，愈來愈多買家傾向直接入市私樓。本港多區出現居屋與私樓價格差距收窄的情況，以啟德為例，2025年居屋與區內私樓之間的呎價差距按年下跌19.2%至9020港元；觀塘區的跌幅更高達29%，跌至7585港元。

 

　　他補充，雖然整體私樓價格仍高於資助房屋，但若計及建築質素、交通配套、轉售限制、補地價負擔及可即時入住等因素，現時的價格差距水平相對合理。近期推售的新盤中，亦有不少合資格購買居屋的申請人最終轉投私樓，顯示市場換樓門檻正在降低，買家取向出現變化。

 

　　仲量聯行指，隨著資助房屋供應逐漸增加，這股有利需求的趨勢或將受阻。預計到2029年，資助房屋供應將達至17620伙，超越同期私樓1.5萬伙的落成量，對私人住宅市場構成潛在壓力。當中以北區及九龍城區影響最為顯著，2025年至2029年，北區及九龍城分別將新增1.15萬伙及8100伙資助房屋，而同期的私樓供應分別為6800伙及1.7萬伙，區內供需或出現明顯失衡，並可能導致本地買家再次傾向選購資助房屋，令私樓貨尾量增加。

 

　　除了區域供需失衡外，市場還面臨兩大挑戰：首先，若政府將資助房屋的折扣由2025年的30%重新提高至2024年的38%或2023年的49%，這將吸引更多對價格敏感的買家，並對同價位的中小型私人住宅構成壓力。其次，二手住宅市場受到拖累，尤其當資助房屋轉售個案增加，對中小型單位的二手市場帶來成更大壓力。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01736

中國育兒網絡

1.130

異動股

08482

萬勵達

0.240

異動股

02020

安踏體育

91.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,056.28
    +467.70 (+1.073%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,311.49
    +73.48 (+1.178%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,962.84
    +312.71 (+1.514%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升550.396
變動率︰+3.247%
較港股︰+0.07%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升94.120
變動率︰+3.007%
較港股︰+0.18%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升35.717
變動率︰+1.847%
較港股︰+0.90%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.044
變動率︰+1.771%
較港股︰-0.26%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.910
變動率︰+2.535%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升130.476
變動率︰+2.487%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.850
變動率︰+2.140%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.335
變動率︰+2.033%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升124.090
變動率︰+4.629%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升111.980
變動率︰+4.323%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升129.250
變動率︰+3.375%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升769.740
變動率︰+2.631%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/08/2025 11:45 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/08/2025 11:45 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01736 中國育兒網絡
  • 1.130
  • 08482 萬勵達
  • 0.240
  • 02020 安踏體育
  • 91.000
  • 00065 弘海高新資源
  • 0.570
  • 02331 李寧
  • 16.380
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 18.820
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.660
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.970
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 51.500
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 550.000
  • 00388 香港交易所
  • 421.000
  • 00005 滙豐控股
  • 96.400
  • 00941 中國移動
  • 85.500
報章貼士
  • 02360 優品３６０
  • 2.270
  • 目標︰--
  • 06078 海吉亞醫療
  • 16.950
  • 目標︰$18.40
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.530
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2025 17:01  《盤後部署》恒指反彈惟北水淨流出巨，蒙牛純利料跌惟股價見支持

04/08/2025 16:11  傳50億出售深水灣道79號物業，李澤鉅澄清沒有出售計劃

04/08/2025 15:29  比亞迪(01211)據報與印度煤礦大亨合作充電電池業務

04/08/2025 12:44  中移動香港擬10.8億購香港寬頻14.44%股權，成最大股東

04/08/2025 16:03  中電(2)：港數據中心電力需求增長強勁，國際燃料價格持續放緩

04/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

04/08/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】摩通看好滙控見１２２元，大摩上調渣打三成目標價

04/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一個月拆息較上日軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 關鍵礦產對外限供，英偉達芯片出口受阻，人民幣大漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達H20晶片出口中國受阻，晶片股炒上華虹飆逾8%可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

仲量聯行：未來資助房屋供應激增，料對私人住宅市場構成壓力新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

李啟言成功勝訴工傷索償案，揭以往每月逾7萬收入，可離開醫院呼吸新鮮空氣
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜健康農場「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅」早鳥優惠$218！8月15日快閃優惠：每盒$138 限量120盒
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

FinTech熱潮來襲，掌握金融科技英文術語，提升職場競爭力
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

極簡與質感兼備！法國小眾手袋推薦：親民價入手 POLÈNE 餃子袋、永不過時法式靈魂Elleme！
人氣文章

Beauty

2025夏日美甲推薦！奶黃油畫風、香甜水果皮、絕美貓眼腮紅，以指尖為炎夏降溫！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《愉快動物餅大電影》：每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能
健康好人生 Health Channel
人氣文章
俄羅斯8.8級地震｜日台發出海嘯警報，北海道、和歌山等地海嘯恐達3米，專家高度關注大地震先兆
人氣文章
女星健康｜Gin Lee血紙巾動態照曝光，粉絲擔憂健康危機，曾獨自撐過抑鬱經歷
人氣文章
女神護膚秘訣丨陳法拉素顏英國被野生捕獲，凍齡似少女但被指曬黑，曾教3招簡易護膚方法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 23:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2025
神州經脈 | 關鍵礦產對外限供，英偉達芯片出口受阻，人民幣大漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國谷內...

04/08/2025 14:36

關稅戰

海南封島挑戰美元

04/08/2025 08:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處