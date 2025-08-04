英偉達H20晶片出口中國受阻，晶片股炒上華虹飆逾8%可以點部署？

晶片巨頭英偉達(US.NVDA)早前獲美國政府批准，可對華出口H20晶片，但繼日前被內地網信辦就H20的安全風險約談後，再傳出美國相關審批機構出現內部動盪，幾乎陷於癱瘓，有數千份包括H20晶片的許可申請被擱置，港股晶片股趁機再炒作國產替代概念，中芯國際(00981)今日(4日)升近3%，華虹半導體(01347)飆逾8%，兩者都於3日後公布業績，應如何部署？

（華虹半導體網頁截圖）



美國審批機構幾近癱瘓 英偉達銷華H20晶片受阻



據報美國商務部主管出口許可的工業與安全局(BIS)目前出現內部動盪，幾乎陷於癱瘓狀態，至今有數千份美國公司向全球出口商品和技術的許可申請被擱置，當中包括英偉達打算對華出口的大批H20晶片。知情人士指，問題出在BIS未能頒布業者等候已久的新規定、疏於對外溝通、排擠專家，而且員工因自動退休或辭職而大量流失。



消息來源透露，美國商務部尚未發出任何許可證，可能波及價值數十億美元的AI晶片訂單。一名官員表示，積壓的申請案待消化時間是逾30年來最長。資料顯示，2023年度BIS核發一件出口許可平均需時38天，全年度總計3萬7943件中有2%未通過。

網信辦就H20安全風險約談英偉達 英偉達否認遠端控制「後門」



另外，國家互聯網信息辦公室上周四(7月31日)約談了英偉達公司，要求英偉達就對華銷售的H20漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。網信辦聲明指，此前有美國議員呼籲，要求美國出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能；又引述美國AI領域專家透露，英偉達晶片的「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。分析認為，這次約談不只是技術問題，會牽動中美在科技與貿易上的博弈。若中方認定美方晶片存在安全風險，可能限制進口，促使美方反制。中國可能因而更加快本土晶片研發與部署，減少對美國技術依賴，進一步改變全球供應鏈格局。

英偉達在當天深夜回應：「網路安全對我們至關重要。英偉達的晶片不存在『後門』，並不會讓任何人有遠端存取或控制這些晶片的途徑。」而據《路透》報道，中國官媒《人民日報》上周五(1日)發表評論指，英偉達必須提供「有力的安全證明」，以消除中國用戶對其晶片潛在安全風險的疑慮，並重建市場信任。該篇評論文章又強調外國企業必須遵守中國法律，並將安全視為基本前提。

中國第三大晶圓代工廠晶合集成籌劃赴港上市

另方面，中國第三大晶圓代工廠晶合集成(滬:688249)日前公告，正籌劃發行H股並赴香港聯交所上市，以推進國際化戰略、強化海外布局，拓展融資渠道並提升全球品牌影響力。公司強調，此次上市計劃不會改變控股股東與實際控制人結構，相關程序尚須經公司董事會、股東大會審議，並獲中國證監會與港交所等監管機構批准。

晶合集成成立於2015年5月，由合肥建投與台灣力晶電(6770.TW)旗下創投合資成立，是安徽省首家12吋晶圓代工企業。2024年公司營收達92.4億元人民幣，年增27.6%；淨利5.3億元人民幣，年增逾1.5倍。預計2025年上半年營收介於50.7億至53.2億元人民幣，淨利潤達2.6億至3.9億元人民幣，年增幅度高達108%。

李偉傑：晶片股短期仍可炒作國產替代 中芯業績較華虹值博

（李偉傑）

天風國際李偉傑表示，晶片股短期內仍可吼，上周內地方面也約談了英偉達，並傳出英偉達H20晶片「不夠貨」出口，再加上出口申請往後也會受到一定限制，沒之前想得那麼正面，國產晶片替代概念應會再度炒作。始終中美貿易談判與晶片出口狀況變化有某程度掛勾，料往後一兩個星期對此板塊影響仍偏於正向。在晶片受限或大家炒作國產晶片自強的方向下，晶片股此段時間會偏強，但要留意3日後中芯及華虹會公布中期業績，會直接影響大家的投資取態，大家除關注中芯能否維持第一季的盈利水平，毛利率相信也是關注重點，料績前大家的投資喜好偏向正面，若見其可維持第一季的盈利及毛利率表現，相信投資取態會更積極。

股價方面，李偉傑指，中芯之前突破頸線約48.5元， 此位置亦挨近20天線，若想「博埋業績」，可考慮於48.5元至50元買入，若為安全計也可待業績公布後才部署。至於華虹，其走勢更強，但所造晶片工藝不及中芯高，第一季業績「大數」也表現麻麻，惟之前幾次突破頸線約38.5元，短線38.5元可考慮買入博業績，但慎防業績未必太理想，且現時其市盈率仍偏高，相比中芯，更應在績後才考慮。中芯現時市盈率達109倍，預測市盈率65倍，華虹現時市盈率更高達150幾倍，預測市盈率81倍；若要二揀一，不如揀業績較理想的中芯。

晶片股今日普遍造好，中芯升2.9%收報51.5元，華虹升8.69%報42.88元，上海復旦(01385)升5.66%報33.02元，晶門半導體(02878)升2.25%報0.455元，ASMPT(00522)升3.6%報67.55元，宏光半導體(06908)無升跌報0.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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