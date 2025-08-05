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盤前攻略 | 料9月減息機會逾九成美股大彈 恒指有短線反彈誘因

05/08/2025

　　非農就業數據公布後美國總統特朗普「怒炒」勞工統計局局長後，時隔數日市場已消化相關消息，有聯儲官員指已有愈來愈多數據證明就業市場走軟，而且未見關稅推升通脹跡象，表明減息時機已到。據CME Fed Watch顯示，9月減息0.25厘機會已超過九成。美股大反彈；道指急升585點或1.34%報44173，納指升403點或1.95%報21053，標普升91點或1.47%報6329。

 

盤前攻略 | 料9月減息機會逾九成美股大彈 恒指有短線反彈誘因

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍跟隨反彈；阿里巴巴升0.37%報117.50美元，拼多多升1.80%報112.04美元，京東升2.30%報31.62美元，百度升1.75%報87.64美元，理想升1.90%報25.72美元，小鵬升4.49%報18.86美元，蔚來挫8.18%報5.01美元，富途升6.54%報150.93美元，小馬智行升7.82%報14.06美元。

 

夜期報跌，ADR個別發展

 

　　恒指夜期跌6點報24708。ADR較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.21%，折合551.1港元；美團(03690)ADR較港低0.06%，折合122.9港元；友邦(01299)ADR較港股高0.38%，折合72.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.63%，折合97.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.04%，折合54.6港元。

 

恒指修復20天線關鍵，熊證街貨量急增料成反彈動力

 

　　上日大市升跌後回升，雖然成交額維持按日縮減，但大市恢復淨流入偏向利好；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24778，升77點，恒指料跟隨高開約100點以內。恒指上日低位反彈逾200點，但仍未修復20天線，觀望今日能否進一步重上20天線，如20天線出現明顯阻力，則下試50天線，甚至更重要的23700關口都有可能。

 

　　但參考恒指出牛熊證街貨分布，日前恒指急跌幾日期間熊證區域都未見有新增區域，25300以上區域一直累積新增街貨，直至上日大市反彈，才有輪商開證於25300下方，新增區域為25100至25199，仍未低於25000，但已吸引新增街貨1069張對應期指張數，直逼截至上周五的最貼價熊區25300至25399的1300張對應期指張數，反映熊友對大市反彈並未看好，依舊重倉押注大市回吐，但如熊證資金持續加強部署，未嘗不可成為未來反彈誘因。

 

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