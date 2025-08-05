港股| 午市前瞻| 業績期大市有調整壓力 英諾賽科炒太熱宜等等

憧憬美聯儲9月減息在望，美股急反彈，而港股第二日穩步上升，恒指半日報24799，升66點或0.3%。香港今早黑色暴雨警告信號生效，半日主板成交近1124億元，較上日同時段成交水平減少11.1%。恒生中國企業指數報8910，升16點或0.2%。恒生科技指數報5499，升18點或0.3%。

（公司圖片）

值得留意的是，北水昨日淨流出超過180億元，是近幾個月以來首次見到大額淨流出，而今日北水恢復買入，淨流入近60億元。

溫鋼城：恒生業績引發市場憂慮本港經濟

港股上周五(1日)跌穿20天線後，昨日低位有支持反彈超過200點，但仍未能修復20天線。今早恒指再略有回升動力，但觸及20天線後即受阻，半日僅升不足100點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前20天線阻力的確不細，始終累績升幅多時，連升三星期後回吐一星期都不算多，調整要來便始終要來。

近期港股大市轉趨審慎，溫鋼城坦言本周事件頗多，市場都傾向觀望外圍諸如美國即將派出特使出訪俄羅斯，以至關稅談判等，加上港股業績期，例如上周恒生(00011)公布大遜預期的中期業績令市場對本地經濟前景更為擔憂，都令市況逐漸受壓。他又提到，昨日升市下港股通錄得北水淨流出逾180億元，過去5月都曾發生升市下北水淨流出情況，之後大市都有機會受壓，故預計近期調整壓力仍大。

若以本周為計，他預期恒指於24000至24500開始會有支持，即約50天線附近，但本周過後港股仍難擺脫調整壓力，月內回調至23500近100天線附近都不足為奇。

美國政府未必允許英偉達輸出過多技術，英諾賽科炒味濃宜等等

日前英諾賽科(02577)公布已與英偉達達成合作，將聯合推動800VDC電源架構在AI數據中心發展，據公告指上述架構相比傳統54V電源，在系統效率、熱損耗和可靠性方面具有顯著優勢，可支持AI算力100至1000倍的提升。消息傳出後英諾賽科自上周五起暴升兩個交易日，兩日內急升七成，直接今早才略見回吐壓力，半日跌逾3%。

溫鋼城分析指，目前市場因「英偉達」三字而追捧英諾賽科，但他認為是次合作開發涉及高端晶片，關乎中美博弈，英偉達會以何等程度與英諾賽科合作仍未可知。他解釋，市場現時憧憬英諾賽科可望透過合作從而獲得英偉達個別先進技術，但美國政府會否任由英諾賽科取得先進技術則不一定，雖然早前中美雙方已達成「稀土換晶片」協議，但目前美國並未完全開放所有高端晶片出口中國而僅限H20晶片，反映美方始終有一定保留，同時中方亦有自己顧忌，以「後門」風險敲打英偉達，這種種問題都令雙方合作有所局限，跟炒時應要留意。

再退一步，以基本面而言，溫鋼城認為目前英諾賽科仍未錄得盈利，現價也不能給予估值，惟有上年度虧損按年收窄兼收入增加四成，算是比較有支持一點。若以市銷率計公司仍有約29倍估值，故現時只能跟風炒作，胃納較高者可以前頂65元入手跟炒，但高風險下63元便應止蝕，較謹慎者則宜待回落至炒起前約44元至45元附近才再入手較著數，否則現價已難以高追。

英諾賽科股價走勢（經濟通HV機截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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