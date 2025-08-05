麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度

資深新興市場投資者麥樸思(Mark Mobius)接受《彭博》訪問時表示，維持4月份時現金為王的觀點，表示目前投資組合中約50%為現金。

麥樸思表示，市場現時已經升得太高了，難以找到便宜的資產。大部分公司的估值都非常高，期望值也很高。至於持有現金仍然可以獲得4%至5%的非常好的回報。他亦指，過去一年左右新興市場跟上美國市場的步伐，預計一旦關稅談判完成，可能在未來四或五個月左右，該市場還會進一步走強。

對於當前主導市場的美國關稅，麥樸思認為要放眼長遠，六七個月以後，當貿易談判完成時，最終一個更好的世界將會湧现，全球的貿易形勢也將公平地多。

麥樸思同時指出，目前而言最大的問題是中國，中國是否願意取消所有的非關稅壁壘。若果美國與中國之間的談判成功，許多非關稅壁壘將會消失，不僅利好美國，也利好其他與中國有貿易往來的國家。

麥樸思認為，暫時對中國市場持觀望態度是一個好的做法，以待中美談判形勢更加明朗。他也建議，可以有加選擇地投資例如人工智能、中國的科技行業等領域。

撰文：經濟通採訪組

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