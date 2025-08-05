  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度

05/08/2025

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度

 

　　資深新興市場投資者麥樸思(Mark Mobius)接受《彭博》訪問時表示，維持4月份時現金為王的觀點，表示目前投資組合中約50%為現金。

 

　　麥樸思表示，市場現時已經升得太高了，難以找到便宜的資產。大部分公司的估值都非常高，期望值也很高。至於持有現金仍然可以獲得4%至5%的非常好的回報。他亦指，過去一年左右新興市場跟上美國市場的步伐，預計一旦關稅談判完成，可能在未來四或五個月左右，該市場還會進一步走強。

 

　　對於當前主導市場的美國關稅，麥樸思認為要放眼長遠，六七個月以後，當貿易談判完成時，最終一個更好的世界將會湧现，全球的貿易形勢也將公平地多。

 

　　麥樸思同時指出，目前而言最大的問題是中國，中國是否願意取消所有的非關稅壁壘。若果美國與中國之間的談判成功，許多非關稅壁壘將會消失，不僅利好美國，也利好其他與中國有貿易往來的國家。

 

　　麥樸思認為，暫時對中國市場持觀望態度是一個好的做法，以待中美談判形勢更加明朗。他也建議，可以有加選擇地投資例如人工智能、中國的科技行業等領域。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00546

阜豐集團

8.850

異動股

09863

零跑汽車

62.050

異動股

09926

康方生物

163.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00546 阜豐集團
  • 8.850
  • 09863 零跑汽車
  • 62.050
  • 09926 康方生物
  • 163.000
  • 03692 翰森製藥
  • 36.260
  • 01877 君實生物
  • 32.180
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 35.480
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.590
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.540
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 85.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 559.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
報章貼士
  • 03978 卓越教育集團
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
  • 目標︰$60.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 10.380
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2025 16:55  《盤後部署》恒指續升北水錄近四個月高單日淨流入，聯想料未升完

05/08/2025 16:13  黑雨未礙成交恒指升169點報24902，234億北水回湧港股

05/08/2025 15:54  天文台下午5時05分發出紅雨或黃雨警告信號，取代黑雨警告信號

05/08/2025 16:12  【新股上市】強腦科技傳赴港上市，以13億美元估值洽上市前融資

05/08/2025 14:30  《異動股》比電飆近7%，傳蘋果9月發布iPhone 17

05/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

05/08/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證升中港金融股目標，伯恩斯坦升快手削百度目標

05/08/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一周拆息與上日維持０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

本港黑雨警告，港交所如常開市(黑雨維持至下午5時)新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
人氣文章

Member Zone

【讚好有禮】賞：焦糖燉蛋換領券
人氣文章

玩樂 What’s On

屯馬線CHIIKAWA DAYS主題列車啟航！尖東站聲效閘機及主題列車模型精品
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

婚外情後，為求自保立即翻臉！現實當前，談情說愛都是假的？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《神探零零甩》開心就係咁簡單
人氣文章

Fashion

Lyst Index 最人氣單品竟是 The Row 人字拖！3大不俗氣的人字拖穿搭術：跟 Rosé 學鬆弛感配搭公式、老錢風穿出高級感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
旺角洗衣街奪命火警，疑電風扇起火釀一家四口3死1傷新文章
人氣文章
71歲凍齡女神趙雅芝突失控爆喊，傳2大原因引發情緒崩潰
人氣文章
俄羅斯8.8級地震｜日台發出海嘯警報，北海道、和歌山等地海嘯恐達3米，專家高度關注大地震先兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/08/2025
異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如...

05/08/2025 13:48

關稅戰

堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

05/08/2025 09:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處