  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

盤前攻略 | 美股反覆三大指數齊低收，隔夜中概股回跌恒指料偏軟

06/08/2025

　　美國7月份ISM服務業指數從6月的50.8降至50.1，瀕臨停滯邊緣，遠低過預期的51.5；期內服務業PMI及綜合PMI終值分別為55.7及55.1。總統特朗普預告一周內公布進口藥物和晶片關稅水平，其中藥物的稅率由原本計劃的較低水平，最終可能提升至高達250%。美股周二先升後回，道指反覆收挫61點或0.1%，收報44111點；標普500指數下跌30點或0.5%，收報6299點；納指跌137點或0.7%，收報20916點。

 

盤前攻略 | 美股反覆三大指數齊低收，隔夜中概股回跌恒指料偏軟

（互聯網圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.56%。阿里巴巴跌0.39%，報117.04美元；京東跌0.88%，報31.34美元；百度跌2.03%，報85.86美元；理想跌0.50%，報25.59美元；小鵬升2.28%，報19.29美元；蔚來跌2.17%，報4.50美元；哩嗶哩升2.74%，報22.90美元。

 

夜期略低水，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌32點，報24812，低水91點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.68%，折合122.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.53%，折合50.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.42%，折合561.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.57%，折合54.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.21%，折合424.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.13%，折合97.4港元。

 


好淡雙方保持審慎，關稅威脅留意藥股表現


　　  
　　參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日最多升近200點，但並未進入熊證街貨分布區，未有熊證被強制收回。不過，熊證街貨總數最新減少300張，特別是重貨區25300至25399區間減少208張，顯示有淡友中途離場；即使與恒指昨日收市比較接近的最多新增區25000至25099，該區新增數量亦只有107張，顯示淡友態度謹慎。相反，恒指連升兩日後，好友信心增強，牛證重貨區在24300至24399區間，該區亦是最多新增區，總數1410張中有613張屬於新增。不過，該區距離恒指昨日收市價有500-600點，被屠牛的機會輕微，顯示好友同樣謹慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌15點，報24805，低水97點，預料恒指跟隨低開數十點。由於市場目前缺乏方向，加上進入業績期，或出現炒股不炒市情況。由於美國總統特朗普預告一周內公布進口藥物和晶片關稅水平，其中藥物的稅率由原本計劃的較低水平，最終可能提升至高達250%。由於晶片股對美出口不多，預料影響相對較小，因此投資者今日可以集中留意藥股如藥明生物(02269)、藥明康德(02359)等表現。

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

98.150

異動股

00352

富陽

0.120

異動股

01608

偉能集團

0.390

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 98.300
  • 00352 富陽
  • 0.120
  • 01608 偉能集團
  • 0.310
  • 00293 國泰航空
  • 11.080
  • 00005 滙豐控股
  • 96.550
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 36.740
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.410
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.750
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.500
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.040
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.700
  • 00700 騰訊控股
  • 568.500
  • 00941 中國移動
  • 85.500
  • 00005 滙豐控股
  • 96.550
  • 00388 香港交易所
  • 427.200
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 96.550
  • 目標︰$103.00
  • 01368 特步國際
  • 5.780
  • 目標︰$7.00
  • 00182 協合新能源
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/08/2025 13:24  《異動股》國泰急挫8%，中期溢利微升旗下快運轉盈為虧逾5億元

06/08/2025 13:15  《異動股》理想挫4%，i8取消入門版標配Max降至33萬人幣

06/08/2025 12:45  《午市前瞻》恒指乏方向料20天線上落，餐飲內捲百勝中國難看好

06/08/2025 12:17  國泰斥632億購14架波音777-9飛機，可額外購買最多7架

06/08/2025 12:07  恒指半日升44點報24947，比亞迪電子跑出，阿里騰訊造好

06/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２３４億元，買盈富基金沽國泰君安國際

06/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】高盛升騰訊目標近一成，多行大升心動公司目標

06/08/2025 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，隔夜拆息微軟至０﹒０８％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

實業興國 | FOCUS | 「長錢」馳援硬科技，破產業轉移宿命新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指乏方向料20天線上落 餐飲內捲百勝中國難看好新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 傳內地連鎖酒店亞朵擬在港第二上市，集資數億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店︰全新顏色拖鞋＋巨型櫻花藝術裝置
人氣文章

影視娛樂

52歲鄭雨盛傳秘婚，去年爆出已為人父，母親身份成謎
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

「套餐綁定」策略打造：「1+1>2」的價值感知，助你擴大市場份額的秘訣
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

「財色兼收」的愛情：物質面前，情感已變得不再重要？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

貴金屬是「避風港」？金價屢創新高，銀白色首飾會否成為潮流新寵兒？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

同床異夢的「乾婚」！合營一個家而衍生的掛名夫妻，是社會的錯？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清
人氣文章
脂肪有分顏色！教你聰明減脂不用盲目節食
人氣文章
燙傷意外：譚仔熱水壺翻倒淋背，現役運動員背部大面積二級燙傷，憂影響職業發展【附燙傷處理方法教學】新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 13:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 13:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 13:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/08/2025 13:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/08/2025
實業興國 | FOCUS | 「長錢」馳援硬科技，破產業轉移宿命
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 特朗普稱美中貿易協議接近達成，若成事年底前與習近...

06/08/2025 04:50

關稅戰

一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃

05/08/2025 15:06

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處