盤前攻略 | 美股反覆三大指數齊低收，隔夜中概股回跌恒指料偏軟

美國7月份ISM服務業指數從6月的50.8降至50.1，瀕臨停滯邊緣，遠低過預期的51.5；期內服務業PMI及綜合PMI終值分別為55.7及55.1。總統特朗普預告一周內公布進口藥物和晶片關稅水平，其中藥物的稅率由原本計劃的較低水平，最終可能提升至高達250%。美股周二先升後回，道指反覆收挫61點或0.1%，收報44111點；標普500指數下跌30點或0.5%，收報6299點；納指跌137點或0.7%，收報20916點。

（互聯網圖片）

反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.56%。阿里巴巴跌0.39%，報117.04美元；京東跌0.88%，報31.34美元；百度跌2.03%，報85.86美元；理想跌0.50%，報25.59美元；小鵬升2.28%，報19.29美元；蔚來跌2.17%，報4.50美元；哩嗶哩升2.74%，報22.90美元。

夜期略低水，ADR普遍低走

恒指夜期跌32點，報24812，低水91點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.68%，折合122.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.53%，折合50.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.42%，折合561.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.57%，折合54.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.21%，折合424.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.13%，折合97.4港元。



好淡雙方保持審慎，關稅威脅留意藥股表現





參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日最多升近200點，但並未進入熊證街貨分布區，未有熊證被強制收回。不過，熊證街貨總數最新減少300張，特別是重貨區25300至25399區間減少208張，顯示有淡友中途離場；即使與恒指昨日收市比較接近的最多新增區25000至25099，該區新增數量亦只有107張，顯示淡友態度謹慎。相反，恒指連升兩日後，好友信心增強，牛證重貨區在24300至24399區間，該區亦是最多新增區，總數1410張中有613張屬於新增。不過，該區距離恒指昨日收市價有500-600點，被屠牛的機會輕微，顯示好友同樣謹慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌15點，報24805，低水97點，預料恒指跟隨低開數十點。由於市場目前缺乏方向，加上進入業績期，或出現炒股不炒市情況。由於美國總統特朗普預告一周內公布進口藥物和晶片關稅水平，其中藥物的稅率由原本計劃的較低水平，最終可能提升至高達250%。由於晶片股對美出口不多，預料影響相對較小，因此投資者今日可以集中留意藥股如藥明生物(02269)、藥明康德(02359)等表現。

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