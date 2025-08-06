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蘋果 | iPhone 17傳下月發布並料將加價，蘋概股連日造好比電再飆逾半成可以點部署？

06/08/2025

　　有傳蘋果公司(US.AAPL)將於9月舉辦發布會，屆時將發布新一代的iPhone 17系列，有分析師預期，該系列3款新機將加價近5%，其中Pro機起售價更首度突破1000美元大關，刺激蘋果概念股連日造好，比亞迪電子(00285)更連續兩日飆逾半成。值得一提，比電和英偉達(US.NVDA)有合作，英偉達再澄清其晶片不存在後門、終止開關和監控軟件，相信此消息亦利好比電股價。此前一直落後大市的蘋概股還有多少炒作空間？比電股價轉強，可否看高一線？

 

（AP圖片）


iPhone 17三款新機料加價近5%　Pro款起售價將突破1000美元


　　近日有傳蘋果將於9月舉行Apple Event蘋果發布會，德國科技媒體《iPhone-Ticker》最新引述一份德國電訊商的內部文件，稱蘋果將於9月9日舉辦秋季發布會。預期屆時將發布iPhone 17系列，以及Apple Watch智能手錶、AirPods Pro 3耳機、HomePod mini等新作。有自媒體在X帳號發帖，列出了所有可能在Apple Event推出新品陣容，其中iPhone 17 Pro/ Pro Max換上新設計，並引入橙色款，至於Plus系列則被輕薄機iPhone 17 Air取代，而Apple Watch則估計推出11 Series跟Ultra 3/ SE 3等新品。


　　值得一提，美國對等關稅導致出口成本上升，有分析師預期，iPhone 17系列的三款新機型將加價近5%，其中iPhone 17 Pro起售價更首度突破1000美元大關。華爾街投行Jefferies報告顯示，iPhone 17 Pro、Pro Max及Air將各加價50美元，較去年iPhone 16機種大約加價4%至5%，以抵銷不斷上漲的零件成本和中國關稅，基本款iPhone 17則維持現價。

 

蘋果上季收入升10%遠勝預期　iPhone業務收入增13.5%

 

　　另外，蘋果公司日前公布截至6月28日的2025財年第三財季財務數據，期內蘋果總營業收入為940.4億美元，同比增長10%，遠超分析師預期的895.3億美元，是蘋果自2021年12月以來最大季度收入增幅；淨利潤234.3億美元，同比增長9%。中國市場的復甦尤其值得關注，期內大中華區收入153.7億美元，同比增長4.4%，扭轉了前兩個季度分別下滑2%和11%的頹勢。蘋果CEO庫克表示，這一好轉部分歸功於中國政府對部分設備的補貼政策，「補貼確實適用於我們的一些產品」。

 

　　具體業務方面，iPhone業務實現445.8億美元收入，遠超分析師402.2億美元的預期，較去年同期的393億美元增長13.5%。庫克將這一強勁表現歸功於iPhone 16系列相較於前代產品iPhone 15的更高人氣，稱iPhone 16銷售實現了「強勁的兩位數增長」。

 

國信證券：比電與英偉達緊密合作　液冷技術取得顯著進展

 

　　英偉達早前宣布H20晶片獲美國批准重啟輸華，隨即遭中方約談要求就漏洞後門安全風險問題進行說明，英偉達8月1日曾回應指旗下晶片不存在後門。今天凌晨，英偉達通過官微再度發布長文澄清：「英偉達晶片不存在後門、終止開關和監控軟件」，始終支持開放、透明的軟件，在用戶知曉並徵得其同意的情況下，幫助客戶充分利用其GPU驅動的系統。在晶片中硬植「終止開關」則完全不同：這是用戶無法控制的永久性缺陷，有可能造成嚴重後果。


　　去年英偉達公布將擴大與比亞迪(01211)等中資車企合作，比亞迪將使用英偉達旗下Drive Thor的下一代車用晶片，實現更高水平的自動駕駛和其他數碼功能；比亞迪同時會利用英偉達的技術簡化工廠和供應鏈。有分析亦指，比亞迪及子公司為英偉達合作伙伴，與英偉達合作進行液冷研發。


　　國信證券此前指，通過與英偉達的緊密合作，比亞迪電子在液冷技術領域取得了顯著進展。公司已掌握浸沒式液冷技術，並計劃推出相應的服務器產品。比亞迪電子子公司Lead Wealth作爲英偉達Blackwell平台基礎設施合作伙伴之一，未來有望通過英偉達進一步拓展AI服務器相關組件及零部件的供應業務。華創證券則預計隨着英偉達GB200到GB300晶片進入量產交付，冷板用量將進一步提升，同時微軟、谷歌亦宣布新建數據中心將支持液冷。

 

大摩新增舜宇至中港焦點股名單　招銀國際升瑞聲目標價至63.54元


　　此外，大摩近日將舜宇光學(02382)加入其中港焦點股名單，予「增持」評級。大摩稱，舜宇的負面消息已反映在股價中，預計2025年下半年起將開始新一輪盈利增長周期，受惠公司產品組合改善，並將受惠於折疊式智能手機出貨量大幅增長，以及受車載和MR/智能眼鏡業務所推動。預計其2025年和2026年盈利將分別增長32%和23%。以2025財年預測市盈率20倍計算，估值仍屬合理，智能手機和新業務部門的新產品推出將帶來進一步估值上升空間。

 

　　另招銀國際早前預期瑞聲科技(02018)上半年收入及淨利潤分別同比增長24%及66%，主要由美國主要客戶的聲學及觸覺產品規格升級、散熱產品訂單增加、汽車聲學客戶訂單獲取，以及光學業務盈利能力改善所推動。展望今年下半年及明年，憑藉在多條產品線的技術領先優勢，瑞聲已具備充分條件，能把握AI手機、AI眼鏡、車用聲學和光學產品，以及機器人等領域的新商機和規格升級趨勢，將其2025至27年每股盈利預測上調8%至12%，主要反映光學和精密結構件業務增長超出預期，以及光學產品盈利能力改善，目標價由58.78港元升至63.54港元，維持「買入」評級。


熊麗萍：蘋果消息刺激作用已減　惟比電短期或上試40元

 

蘋果 | iPhone 17傳下月發布並料將加價，蘋概股連日造好比電再飆逾半成可以點部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪電子股價已橫行了一段頗長時間，近日上升主要因大家對產品價格提升有了新看法，短期有機會進一步上試40元，因其已上破此前高位，亦補回之前一個很大的裂口，先看能否突破40元，雖然未必那麼輕易一下子衝破，但它與比亞迪(01211)相反，升上來時成交多，跌下來時成交少，這是較正面的訊號，若有貨可繼續持有，惟經連續兩日急升，已升了一成幾，若無貨想追入要小心考慮。

 

　　熊麗萍又指，蘋果新機消息的刺激作用現已減退，以前一提到發布新機就可炒一輪相關股份，惟現時國內手機品牌對蘋果在內地的銷售構成一定壓力，舜宇可能又未能上破77、78元，幸好已見其慢慢回升，關鍵是不能再失守70元，只要該處沒失守，希望可逐步上升，先看77元，再看能否升破80元。事實上，相對大市，此類股份仍落後。


　　比亞迪電子今日升6.72%收報37.8元，為表現最佳藍籌，且已連升3日，累積升幅15.95%，成交34億元。其他蘋概股卻普遍先升後回，舜宇光學倒跌0.47%報74.3元，瑞聲科技升3.87%報43元，丘鈦科技(01478)跌0.24%報7.31元，高偉電子(01415)跌0.66%報27.24元，鴻騰(06088)升12.18%報3.04元。

 

傳蘋果iPhone 17下月發布並料將加價，蘋概股連日造好比電再飆7%可以點部署？

 

傳蘋果iPhone 17下月發布並料將加價，蘋概股連日造好比電再飆7%可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評蘋概股及大市，立即重溫


其他蘋概股相關新聞：
《外資精點》摩通首予高偉電子「增持」評級，目標價４４元
《異動股》比電急飆８％破牛熊線，英偉達強調晶片「不存在後門」

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