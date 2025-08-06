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大酒店中期虧損收窄至2.9億元，不派息

06/08/2025

　　大酒店(00045)公布，截至2025年6月30日止中期虧損收窄至2.89億元，而對上一年同期虧損4.48億元；每股基本虧損17仙，而對上一年同期每股基本虧損27仙；不派中期息。

 

大酒店中期虧損收窄至2.9億元，不派息

（林倬樑攝）

 

　　期內收入32.81億元，跌28.9%；除稅項前虧損收窄至2.02億元，而對上一年同期稅前虧損3.8億元。

 

半年基本虧損2.16億元，酒店分部收入增14%

 

　　期內綜合利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利上升19%至6.43億元；期內股東應佔基本虧損2.16億元，去年同期則錄基本虧損2.57萬元。其中，投資物業估值淨虧損7300萬元，去年同期則錄得淨虧損1.53億元。

 

　　按業務劃分，酒店分部的收入增加14%至28.45億元，主要由於大部分半島酒店的收入均較去年同期有所增長。當中，紐約半島酒店於2024年翻新後，平均可出租客房收入和收入分別增長9%及54%；商用物業分部收入下降79%至4.55億元，主要由於期內並無住宅銷售。

 

　　期內，香港半島酒店收入錄得5.18億元；出租率上升15個百分點；平均房租下跌27%；至於平均可出租客房收入則下跌1%。

 

胡偉成：下半年酒店業務感到審慎樂觀，料港人續北上消費影響餐飲業務

 

　　大酒店行政總裁胡偉成預計，下半年是多個業務市場的傳統旺季，因此對未來半年的酒店業務感到審慎樂觀。另外，香港長途休閒旅客市場正在好轉，熱切期盼香港旅遊發展局能夠延續此良好趨勢，積極吸引更多高端旅客。

 

　　胡偉成亦預期，香港居民將繼續跨境北上深圳消遣，而此或會影響集團的餐飲業務收入。我們將繼續致力探索創新方案，吸引市民留港消費。曼谷業務仍將面對挑戰。

 

胡偉成任內首份中期業績，指任何成本削減計劃仍為時過早

 

　　胡偉成表示，香港半島酒店上半年業績表現基本按年持平，因為期內酒店房價面臨壓力。因此集團正密切關注下半年的情況，並確保能夠充分發揮酒店業務。他提及，香港半島酒店提前預訂客房的數據令人鼓舞，至於其他非酒店業務表現亦略高於預期。

 

香港半島北美旅客數字艱難復甦，中東客群有見蓬勃發展

 

　　胡偉成提及，香港半島酒店業務表現歷來受惠北美遊客到來，主要由於相關客群通常在酒店的消費程度較高，不過北美旅客數字目前正艱難復甦。另外，中國內地的高端遊客回流速度亦遠不及以往。因此，集團不僅要等待相關高消費力顧客回歸，同時亦要持續提供多元化服務，並關注本地及其他地區奢華旅客群體。

 

　　胡偉成認為，半島酒店的中東市場客群正在蓬勃發展，彰顯香港作為亞洲通往其他地區門戶的吸引力。期望進一步利用大酒店現有的品牌知名度，繼續在香港穩固發展業務。

 

新CEO月底完成全球酒店巡視，推「成本削減」計劃仍為時過早

 

　　有媒體問及管理層有否考慮推行削減成本計劃。胡偉成回應指，即將在本月底完成所有酒店的巡視，能夠重新評估及更好了解市場表現，並幫助集團完善未來的策略，所以現在下任何結論仍為時過早。

 

對未來發展審慎樂觀，料全年業績可達預期

 

　　大酒店財務總裁Keith Robertson補充，上半年集團財務表現出色，下半年潛在可能略有放緩，故對未來發展持謹慎樂觀態度。不過他亦確信，集團全年業績會達到預期。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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