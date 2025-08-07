美股 | 蘋果對美投資增千億美元，帶動納指升1.2%

白宮稱蘋果將於美國本土新增1000億美元投資，使未來四年累計對美承諾投資達6000億美元。蘋果(US.AAPL)股價單日大升5.1%，帶動大市氣氛轉強，美股周三（6日）全線向上，納指升1.2%。

道指收市升81.38點，或0.19%，報44193.12點；標普500指數升45.87點，或0.73%，報6345.06點；納指升252.87點，或1.21%，報21169.42點。

市場預期蘋果投資除有助鞏固產品供應鏈韌性，亦可避免iPhone等旗艦產品遭徵收懲罰性關稅，進一步釋放蘋果美國市場盈利潛力。受消息提振，其他大型科企如亞馬遜(US.MSFT)升4%、谷歌(US.GOOG)升0.8%，特斯拉(US.TSLA)亦升3.6%。

此外，麥當勞(US.MCD)第二季度營收和盈利均遠超市場預期，股價升3%。Shopify(US.SHOP)第二季營收勁升31%創新高，收市大升22%。Snap(US.SNAP)第二季業績遜預期，股價急瀉逾17.2%。

不過，市場持續觀注關稅問題。特朗普政府宣布，針對印度進口商品額外提升25%關稅，總稅率達50%，指摘印度持續自俄羅斯進口石油。針對性關稅升級引發新一輪貿易緊張。市場同時高度關注聯儲政局政策轉向，預期減息概率已大幅升溫。

美匯日內跌約0.59%

美匯指數震盪偏軟。盤中曾一度觸及98.83高點，隨後在經濟數據拖累下回落，報98.17，日內跌幅約0.59%。美元兌日圓於147.22至147.88區間整固，日內報147.10，跌幅約0.35%。歐元兌美元盤中持續向上，報1.1662附近，日內升幅約0.75%。

現貨黃金與紐約期金高位上落。午後金價受獲利回吐影響稍作調整，但受美國減息預期推動及地緣政治緊張升級，黃金市場跌幅收窄。現貨黃金報3371美元，日內跌0.28%；紐約期金報3434美元，日內持平。

國際原油市場續偏軟，依然面對OPEC+增產壓力與經濟不確定性考驗。紐約期油報64.06美元，跌幅約1.7%；布蘭特期油報66.62美元，日內跌1.56%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票