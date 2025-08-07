  • 會員
盤前攻略 | 美股反彈惟重徵印度懲罰關稅 港股再試重上廿天線

07/08/2025

　　美國總統特朗普針對關稅再有搞作，除了威脅將對所有進口美國晶片徵收100%關稅外，同時落實對印度加徵額外25%關稅，用以懲罰印度由俄羅斯進口石油，令總關稅高達50%。美股反彈，道指升81點報44193，納指升252點或1.21%報21169，標普升45點報6345。

 

盤前攻略 | 美股反彈惟重徵印度懲罰關稅 港股再試重上廿天線

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升3.26%報120.86美元，拼多多升1.17%報113.94美元，京東平收報31.34美元，百度升1.11%報86.81美元，理想跌5.43%報24.20美元，小鵬跌0.10%報19.27美元，蔚來升2.44%報4.61美元，百勝中國升2.66%報44.80美元，霸王茶姬升4.07%報21.72美元。

 

夜期報升，ADR個別發展

 

　　恒指夜期升70點報24903。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高1.17%，折合575.2港元；美團(03690)ADR較港高0.33%，折合121.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.15%，折合73.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.45%，折合98.4港元；小米(01810)ADR較港股低1.63%，折合53.1港元。

 

牛熊偏審慎，牛證街貨有上升趨勢宜觀望

 

　　港股日前維持低位整固走勢，在20天線附近尋找支持，但隔晚美股回升，或有利恒指再嘗試挑戰重返25000。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24948，升54點，恒料跟隨輕微高開。

 

　　近日港股維持整固走勢，參考恒指牛熊證街貨分布，近日牛熊證街貨區逐步接近，但整體好淡雙方都偏向審慎，可以留意上日牛友部署較為進取，24400至24799約400點區域內都會一定數量街貨，每100點區域大約100至200張對應期指張數街貨新增，宜留意牛友部署進取程度會否引來短線反撲。

 

