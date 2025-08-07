《魚缸博客》Viu TV大地震，由「魯」變「金」方向將大變？

博客最近見到電訊盈科(00008)Viu TV好似有「大地震」，行政總裁魯庭暉即日離任，並由ViuTV製作部副總裁金廣誠接任。

老老實實，ViuTV開初真係唔錯，劇集有水準，綜藝幾好笑，不過博客聽行內人士講，其實Viu TV好多劇集都係外判俾人做，所以去到呢幾年電視劇水平忽高忽低，都係被人詬病；此外Mirror確實好紅搵好多錢，但都係藝人分紅，本身電視台收入無乜太大進帳，或者已經去到瓶頸。

可能魯生做到個人灰灰地，市場傳聞佢有新去向；而原本製作部副總裁金生，博客十幾年前有幸同佢食過一次飯，份人無乜架子，好好笑容好好傾。

金生出名係搞綜藝，以前TVB年代已經做過《歡樂今宵》、《勁歌金曲頒獎典禮》、《翡翠歌星賀台慶》，有一段時期係加盟過NOW TV，之後Viu TV開台就直接過去幫手，所以老實講，佢接手CEO係完全夠資格。

Viu TV開台大大話話都有十幾年，「大台」慣性收視依然無改變，主要係Viu TV同TVB傾好咗咁，前者就打後生仔同中產市場，後者就打老年人同師奶市場，大家河水不犯井水。

呢種「市場差異化」係咪好事？你睇而家仲有幾多人睇電視就知。電視行業係一個奇怪行業，如果無乜競爭，節目就唔需要太努力做，就唔夠精彩，所以博客覺得金生接手之後，一定會加大綜藝節目製作，畢竟拍電視劇成本閒閒哋都係百萬銀計算，綜藝節目可以用返電視台本身資源，加上金生人脈比較廣，博客都幾期待佢接手之後有乜大改變！

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇