太古：下半年核心市場或持續不明朗，不排除重啟回購

07/08/2025

　　太古(00019)(00087)主席白德利在中期業績會議上指出，下半年核心市場或會持續出現不明朗因素，但政府近期營商報告反映經濟開始改善，公司將一如既往繼續投資於香港及大灣區，長遠發展策略維持不變。

 

太古：下半年核心市場或持續不明朗，不排除重啟回購

左起：太古財務董事馬天偉、太古可口可樂總裁蘇薇、太古主席白德利、太古地產行政總裁彭國邦、太古地產首席發展官馬淑貞（許英略攝）

 

　　被問及太古、太地(01972)股份回購計劃，太古財務董事馬天偉指出，會優先考慮長遠策略性投資，其次為兩家公司漸進股息政策。他對回購計劃表示認同，但同時指會考慮負債及股份自由流通比例。他表示，不排除再啟動回購計劃。

 

　　馬天偉亦指出，在新業務，如醫療保健方面，形容仍處於較早階段，屬長遠策略投資工作，但他對現時所投資項目進度感到鼓舞。

 

　　太古可口可樂總裁蘇薇指出，基於內地現時經濟情況，公司所繼續進行定價工作進度較預期慢，但基於執行平衡產品組合；分散至更多不同包裝及渠道等策略，令上半年飲料部門業績穩健。

 

太古地產料寫字樓續租租金跌幅收窄，下半年續有售非核心資產機會

 

　　太古地產行政總裁彭國邦指，預期香港寫字樓下半年情況偏軟，缺乏尤其是來中國內地新需求，但預期續租租金跌幅收窄。他亦稱，可見一些市場復甦鼓舞訊號，如查詢量按年上升31%，尤其是對太古廣場辦公樓看法正面。

 

　　彭國邦亦稱，下半年仍有一些出售非核心資產機會。至於上半年出售非核心資產所回收的收益，他指出，可予公司有更強資本位置，以投資於核心市場，如中國、香港及東南亞。

 

　　他續指出，中國內地方面，在大灣區內，天河區項目首期料於今年12月開幕，其他重要項目，如三里屯、北京項目將於未來1至2年完成。至於香港方面，太地將繼續投入至太古廣場及太古坊；繼續投資本港住宅市場，例如第三季準備推售柴灣住宅項目以及公布深水灣道超級豪宅項目。

 

撰文：經濟通採訪組

 

