etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 市場對晶片關稅政策反應審慎，道指倒跌逾220點

08/08/2025

美股 | 市場對晶片關稅政策反應審慎，道指倒跌逾220點

 

　　特朗普宣布對晶片徵收100%關稅，令市場情緒轉為審慎，且投資者評估企業季績，道指周四（7日）倒跌逾220點，納指升幅收窄。

 

　　道指與標普指數雖高開，但午後軟件板塊疲弱拖累大市。道指收市跌224.48點，或0.51%，報43968.64點；標普500指數跌5.06點，或0.08%，報6340.00點；納指升73.27點，或0.35%，報21242.70點。

 

　　軟件公司Salesforce(US.CRM)股價下跌3%，加重道指回落壓力。與此同時，建築設備巨企卡特彼勒(US.CAT)因警告關稅將不利其業務，股價承壓跌逾2%，同樣成為市場的拖累因素。

 

　　製藥商禮來(US.LLY)雖發布第二季度超預期業績並上調全年營收預期，但其減肥藥三期臨床試驗結果令人失望，股價因而暴跌14%。

 

　　特朗普宣布的對進口半導體晶片徵收100%關稅的政策激起市場關注，但隨著其表示對在美國建廠的企業將予以豁免，半導體板塊早盤普遍向上，帶動納指逆市上揚。但尾市投資者憂慮政策的不確定性與潛在摩擦。特朗普敦促英特爾(US.INTC)CEO立即辭職，股價日內跌近3%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升0.7%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，蘋果(US.AAPL)升3.2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.4%，Meta(US.META)跌1.3%，微軟(US.MSFT)跌0.8%。

 

美元兌日圓匯率持穩

 

　　美匯指數日內最高觸及98.47，最低則見97.94，日內報98.38，微升0.19%，表明美元整體承壓偏弱。美元兌日圓匯率於146.6至147.7區間震盪，整體呈現相對穩定走勢，日內報147.49，升0.09%，顯示美元相對日圓維持輕微強勢但缺乏明顯突破。歐元兌美元匯率在1.161至1.169區間波動，報約1.162美元，較前一交易日下跌0.33%。

 

　　現貨黃金延續近期區間高位震盪上行，日內升約0.6%，報每盎司3389美元，紐約期金亦同步向上，報每盎司3454美元，漲幅約0.6%。

 

　　國際原油市場呈現震盪整固格局，紐約期油價格報約每桶63.74美元，跌約0.9%；布蘭特期油則報每桶66.29美元，下跌0.8%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

