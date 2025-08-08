開市Go | 美擬允加密貨幣投退休計劃，中芯少賺兩成

要聞盤點

1、美股三大指數收市各有升跌，投資者正評估企業季績，加上特朗普最新宣布的半導體關稅政策，令市場反應審慎。道指收市跌224.48點，或0.51%，報43968.64點；標普500指數跌5.06點，或0.08%，報6340.00點；納指升73.27點，或0.35%，報21242.70點。中國金龍指數升71點。日經期貨截至上午8時04分上升122點。

2、據彭博報道，美聯儲理事沃勒被視為特朗普圈內最看好的下任聯儲局主席候選人。沃勒在7月美聯儲會議中主張減息，因擔憂勞動市場走弱，其立場與多數保持利率不變的決議相左。

3、特朗普提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭擔任美聯儲理事，接替上周辭職的庫格勒，並暗示完整14年任期的理事候選人可能另有其人，米蘭或僅為臨時人選。

4、俄羅斯宣布，普京與特朗普將於未來幾天舉行雙邊會談，阿聯酋是可能地點之一。普京表示，俄美雙方均有意進行元首會晤，並不排除與烏克蘭總統澤連斯基會面的可能性，但須創造適當條件。

5、美國勞工部數據顯示，上周首次申領失業救濟人數為22.6萬人，按周增加7000，略高於預期的22.2萬，前值修訂為21.9萬。

6、美國商務部長盧特尼克表示，對中國關稅的暫停措施可能再延長90天，原定於8月12日到期的協議或將推遲，具體決定留待貿易團隊與總統敲定。

7、據彭博報道，特朗普將於周四簽署行政命令，允許私募股權、房地產和加密貨幣等另類資產加入401(k)計劃。該行政命令將指示勞工部重新評估另類資產投資指引，並與財政部、證券交易委員會等機構合作，探索修改相關規則以推動該計劃。

8、中國央行數據顯示，截至7月末，中國黃金儲備達7396萬盎司（約2300.41噸），環比增加6萬盎司（約1.86噸），實現連續9個月增持。

9、人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

10、英特爾股價跌逾2%，因特朗普強烈要求其CEO陳立武辭職，指控其存在嚴重利益衝突。共和黨參議員科頓此前質疑陳立武與中國企業的投資關係可能威脅美國國家安全。

