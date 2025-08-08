  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

【穩定幣】港元穩定幣吸引性未必大且具風險 發幣商盈利前景難料

08/08/2025

　　香港《穩定幣條例》上周五(1日)生效，但傳出條例列明禁止交易指明穩定幣的司法管轄區發行或要約提供指明穩定幣，而中國內地即包含於上述區域，亦指明持牌穩定幣發行人要自行對使用VPN的客戶實施管控，變相大力限制了人民幣資金在港以穩定幣自由流通，消息傳出後一眾穩定幣概念股急跌。

 

【穩定幣】港元穩定幣吸引性未必大且具風險 發幣商盈利前景難料

 

　　市場普遍認為，美國爭先發行穩定幣，其中一大原因為希望穩定幣如泰達幣（USDT）一樣會以美債作為抵押，將穩定幣視為穩定債市的一大工具。但獨立財經分析師黃偉康接受《經濟通通訊社》訪問時提到，美國希望搶先一步發行合規穩定幣，以鞏固美元現有地位，使其繼續成為主要結算貨幣，未必是為穩定債市。他指，目前美元佔全球交易量五成，因此美國要維持美元地位必須先在發行穩定幣上搶先一步，而美國國債短期至中期品種所承受的壓力不大，更大壓力主要在於超長期國債，而天才法案僅要求穩定幣以短期甚至超短期債券為抵押，故他不認為美國穩定幣發行與債市波動有關。

 

美元結算地位上鏈後亦難以取代，人民幣流通性限制穩定幣發行

 

　　穩定幣其中一大賣點為快捷完成跨境支付，可實現「T+0」，減少手續費支付或匯率變動所帶來的影響，即使用港元穩定幣也可經區塊鏈轉為美元穩定幣再轉換成美元；不過黃偉康認為，一款穩定幣是否熱門，也與與其掛勾的法幣受歡迎程度息息相關。他指，雖然近期美國經濟走弱令美元穩健程度受到質疑，但全球經濟集體向下，至今仍未有貨幣成功挑戰美元地位，即使場景轉至鏈上，以美元穩定幣作結算亦會比港元穩定幣受歡迎。

 

　　至今尚未有發行人民幣穩定幣消息，黃偉康認為人民幣穩定幣無論在應用以至發行上都會有更大難度。他分析指目前人民幣結算佔國際交易量約7%，雖有上升趨勢，但他估計相關交易量有可能由中國與周邊國家如俄羅斯等交易為主，如今美國有意對與俄羅斯貿易國家實施二級制裁，未來人民幣國際交易量能否持續上升亦未可知。再者，黃偉康認為內地對人民幣的外匯管制力度仍然不小，亦限制了人民幣的流通性，即使日後在港有機會發行人民幣穩定幣，對於提升人民幣國際交易量亦有難度，而這亦並非本港金管局能插手解決的事。

 

【穩定幣】港元穩定幣吸引性未必大且具風險 發幣商盈利前景難料

金管局主席余偉文曾在文章表示，穩定幣發行商初期所需要的資源投入，對公司短期盈利貢獻有不確定性，希望投資者保持冷靜和獨立思考。（互聯網圖片）

 

港元穩定幣必須背靠聯繫匯率，金管局須確保足夠穩定幣結餘

 

　　日前滙豐研究發表報告解釋穩定幣與港元體系的關係，因應港元穩定幣是與港元儲備掛勾，故穩定幣交易並不會影響聯繫匯率，但條例容許發行商可靈活地將港元穩定幣的儲備金以高質素流動美元資產形式持有，如發行商出現港元轉美元操作，將等於資金由港元流向美元。因此，若流向美元速度觸及聯繫匯率的上下限，金管局同樣會作出沽出或承接港元操作，變相便將穩定幣體系綑綁在聯繫匯率之上。

 

　　黃偉康強調穩定幣結算能否普及，其中一點最重要為穩健交易架構。他解釋，港元其中一大優勢為聯繫匯率，令港元匯率長期維持穩定；假如港元上鏈後，金管局須要確保穩定幣發行商有足夠能力維持穩定幣體系結餘，如遇上類似索羅斯狙擊港元一樣港元穩定幣受到狙擊，港元穩定幣制度必須要有聯繫匯率一樣的保障制度才能提高市場信心，換句話說，港元穩定幣亦並非完全無風險。

 

穩定幣發行商利潤空間不多，仍只能作概念炒作

 

　　穩定幣條例生效前多有券商宣布正申請升級牌照，作為發行穩定幣第一步，消息公布後往往吸引熱錢湧入炒高股價。黃偉康認為要成功發行穩定幣，發行商必須要實力雄厚，故現時有傳首批獲發牌的發行商都以銀行或大型企業為主，他指現行估計的螞蟻、京東都有能力提供百億甚至千億元規模的穩定幣發行，但因為穩定幣號稱比匯款交易更低交易或手績費用，預計穩定幣發行商一大收入來源主要為持有資產的利息收入為主，盈利空間未必一如市場預期，故即使日後穩定幣發行，仍只能以概念炒作為主，難以憧憬會有龐大收入增長。

 

【穩定幣】港元穩定幣吸引性未必大且具風險 發幣商盈利前景難料

據指首批獲發穩定幣牌照發行商主要為銀行或大型企業。（京東幣鏈網絡截圖）

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01239

TEAMWAY INTL GP

0.205

異動股

00700

騰訊控股

561.000

異動股

06955

博安生物

18.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01239 TEAMWAY INTL GP
  • 0.205
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 06955 博安生物
  • 18.400
  • 00585 意力國際
  • 0.700
  • 01470 富一國際控股
  • 0.106
股份推介
  • 02378 保誠
  • 100.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 76.000
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 17.950
  • 目標︰$23.10
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰$0.95
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.300
  • 00388 香港交易所
  • 427.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.200
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.150
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰$40.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2025 16:15  恒指跌222點報24858，中芯九倉挫8%，全周仍升351點

08/08/2025 16:09  《本港樓市》中原CCL按周跌1.19%，創47周以來最大跌幅

08/08/2025 12:37  中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025 11:29  據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽淡出售資產

08/08/2025 11:27  【穩定幣】渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照

08/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６１億元，買小米沽盈富基金

08/08/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持

08/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：恒指50天線防守力強，下周需留意三項因素新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 |醫藥股普跌，比特幣黃金避險升溫，阿里雲合作帶動匯通達飆漲三成新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

重企25000
人氣文章

玩樂 What’s On

香港快運推大阪平機票：來回低至$356！出發日期至明年3月中 睇紅葉／賞雪最適合
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門上葡京直擊逾百真品　「畢加索：鍾情尋美」特展，現場感受藝術巨匠情感世界
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

L'ÉCOLE 展覽《筆脈珍傳》：手稿上祖母綠與紅寶石，一場珠寶藝術的綺夢
人氣文章

Fashion

《穿Prada的惡魔2》梅姨 Meryl Streep、Anne Hathaway 時尚造型回歸！Miranda 這次穿的是 Jacquemus？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環新派韓國料理！法式人蔘雞、醬油蝦配番茄清湯、生牛肉他他紫菜撻，星級主廚以美食分享快樂！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
燙傷意外：譚仔熱水壺翻倒淋背，現役運動員背部大面積二級燙傷，憂影響職業發展【附燙傷處理方法教學】
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
抽濕機乾衣指南︱洗衫5小時快速乾透，3種抽濕機擺位吸濕技巧與消委會推薦8款高分抽濕機
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/08/2025
穩定幣 | 渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處