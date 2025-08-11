美股 | 蘋果周線飆升逾13%，美股齊升納指創新高

蘋果(US.AAPL)股價一周累計飆升逾13%，成為推動標普500科技板塊，及納指強勁表現的核心動力，且美俄元首即將舉行雙邊會晤。美股三大指數上周五（8日）全線收高，納指再創歷史新高。市場表現受多重因素推動。

道指收市升206.97點，或0.47%，報44175.61點；標普500指數升49.45點，或0.78%，報6389.45點；納指盤中高見21464.53點，創下歷史新高，收市升207.32點，或0.98%，報21450.02點。

三大指數周線造好，道指累升1.35%，標普500指數漲2.43%，納指累升3.87%。

地緣政治方面，美國總統特朗普表示願意與俄羅斯總統普京會晤，儘管俄方尚未接受同時與烏克蘭總統澤連斯基會面的條件，此舉提振市場對俄烏衝突和平談判的期望，減少軍事升級風險，進一步支撐投資者情緒。

此外，近期疲弱的美國就業數據和經濟指標加強聯儲局將進一步減息的預期，市場對減息刺激經濟復甦充滿期待，資金湧入股市。聯儲局人事變動消息亦增加金融政策透明度與穩定性，持續為市場增添信心。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)收市升2.3%，英偉達(US.NVDA)升1.1%，蘋果(US.AAPL)升4.2%，谷歌(US.GOOG)升2.5%，Meta(US.META)升約1%，微軟(US.MSFT)升0.2%。

美匯指數微升0.25%，報98.28點，延續近期在98至100區間的窄幅震盪格局。美元走勢受多重因素影響，市場對美國經濟前景和貨幣政策態度出現分歧。美元兌日圓匯率小幅反彈至約146.2至147.9區間，展現一定支撐。歐元兌美元匯率維持在1.16上下窄幅震盪，最高觸及1.1679，最低跌至1.1629，日內報1.1641，跌0.2%。

紐約期金飆升至歷史高位

黃金市場表現強勢。紐約期金飆升至歷史高位，最高觸及每盎司3534美元，隨後回落並以約3451美元，日內微跌0.06%。現貨黃金價格維持高位震盪，盤中一度攀升至約3409美元，日內報3394美元，跌約0.05%。

國際原油市場走勢震盪上落。紐約期油價格報每桶約63.54美元，跌約0.54%。布蘭特期油報每桶約66.48美元，日內微漲約0.04%。油價跌勢主要受美俄領導人即將召開會談及烏克蘭戰爭談判持續傳出積極信號影響，市場對供應中斷的擔憂有所緩解。

