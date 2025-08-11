  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 預期內地政策出台細水長流 望以數據重建對樓市信心

11/08/2025

　　上周五（8日）美股三大指數齊升，納指再創收市新高。但港股上午走勢反覆，恒指高開87點後一度升逾百點，及後掉頭回落，半日波幅不足200點。恒生指數半日報24906，升48點或0.2%，主板成交近1213億元。恒生中國企業指數報8895，升不足1點。恒生科技指數報5466，升6點或0.1%。

 

（互聯網圖片）

 

聶振邦：觀望騰訊京東業績帶來利好，內地經濟靠穩大市難大跌

 

　　港股整固未停，恒指上周五跌穿20天線後今早高開不足100點，半日維持窄幅上落，升不足100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期缺乏利好消息帶動升勢，料恒指先維持24500至25200波幅上落，觀望本周公布的重磅業績如騰訊(00700)及京東(09618)如有良好成績，才有機會為大市提供更大動力，否則就有待中央方面公布更多提振措施才有利大市。

 

　　早前內地政治局會議後市場認為驚喜欠奉，對股市提振作用不大，聶振邦早前表示預期政治局會議後會有更多利好政策出台，他維持預計政策將會陸續出台，但就估計政策不會一次過重磅公布，反而更像細水長流。他舉例指早前商務部開展「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，在6月公布過後也要在上周六(9日)才正式在河北落地，預期中央此後政策出台速度都會放慢，逐步落地以待經濟數據穩步向上修復，如最新公布上月CPI按年持平，已好過預期的收縮0.1%，反映經濟數據有支持，預期大市下行空間不會太大，但因利好消息缺乏故短線表現會較牛皮，料日均成交將維持約2000億元。

 

樓市政策方針轉為穩定推進，個別內房股短線值博

 

　　日前政治局會議被指對提振內房著墨甚少，但周末北京就先行出現提振樓市信號，公布多項措施，包括合條件家庭在五環外購買商品住房不限套數，五環內外二套房首付比例統一降至30%；另外二套房公積金貸款最高額度亦由60萬人民幣，提高至100萬人民幣。消息過後個別內房股造好，其餘則普遍微升。

 

　　如同上述估計一樣，聶振邦認為中央針對樓市措施亦會逐步落實，但不會如早前一樣一次過出重招，因過往重招出台後樓市都是表現熱鬧一時又歸於平淡，故現時當局寧願針對性地對不同城市實施個別措施，觀望有所成效後才加強措施力度，讓經濟數據以穩定速度回收穩，寄望給予市場更穩健信心，讓資金穩步回流樓市，最終不需政策力谷也能恢復買樓信心。

 

　　但他亦補充，目前內地短線消費信心仍然偏低，故料樓市仍需時修復，不過在政策預期底下，個別內房股亦有一定值博空間。以走勢看龍湖(00960)近幾日有向上趨勢，預計即將突破上月高位10.86元，可望進一步上行；另外中海外(00688)及潤地(01109)亦有上行趨勢，但潤地高位徘徊，30元附近阻力不小，削減值博空間。此外若以追落後為目標，亦可小注留意萬科(02202)。

 

龍湖股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

中海外股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

潤地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

萬科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

