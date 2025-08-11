  • 會員
華南城 | 香港高院勒令華南城清盤，繼中國恒大後最大清盤房企

11/08/2025

香港高等法院據報勒令華南城清盤香港高等法院據報勒令華南城清盤

 

　　據《彭博》報道，香港高等法院勒令華南城(01668)清盤，成為繼中國恒大(03333)之後被清算的中國資產規模最大的開發商。

 

　　報道提到，高等法院法官陳靜芬表示，華南城重組計劃未見有任何重大進展，因此未有按公司請求，給予「最後一次機會(One final chance)」，勒令即時清盤。

 

　　今年5月法庭聆訊上，債權人表示，希望華南城最大股東——深圳市政府旗下的特區建發集團在債務談判中發揮更大作用。華南城經過數月談判，但其重組方案仍未能獲得債權人足夠支持。

 

　　華南城已於今天（11日）上午10時55分起暫停買賣。

 

華南城據報尚未獲得關鍵債券持有人團體對最新債務計劃支持

 

　　據《彭博》引述消息報道，華南城(01668)的清盤呈請聆訊周一舉行，而與債權人的債務重組談判進入最後關頭，華南城尚未獲得關鍵債券持有人團體對最新債務計劃的支持。華南城未回應置評請求。

 

　　根據華南城的年報，截至去年底，公司負債總額（流動負債總額+非流動負債總額）約為609億港元。

 

撰文：採訪組

