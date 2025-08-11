華南城 | 香港高院勒令華南城清盤，繼中國恒大後最大清盤房企

香港高等法院據報勒令華南城清盤

據《彭博》報道，香港高等法院勒令華南城(01668)清盤，成為繼中國恒大(03333)之後被清算的中國資產規模最大的開發商。

報道提到，高等法院法官陳靜芬表示，華南城重組計劃未見有任何重大進展，因此未有按公司請求，給予「最後一次機會(One final chance)」，勒令即時清盤。

今年5月法庭聆訊上，債權人表示，希望華南城最大股東——深圳市政府旗下的特區建發集團在債務談判中發揮更大作用。華南城經過數月談判，但其重組方案仍未能獲得債權人足夠支持。

華南城已於今天（11日）上午10時55分起暫停買賣。

華南城據報尚未獲得關鍵債券持有人團體對最新債務計劃支持

據《彭博》引述消息報道，華南城(01668)的清盤呈請聆訊周一舉行，而與債權人的債務重組談判進入最後關頭，華南城尚未獲得關鍵債券持有人團體對最新債務計劃的支持。華南城未回應置評請求。

根據華南城的年報，截至去年底，公司負債總額（流動負債總額+非流動負債總額）約為609億港元。

