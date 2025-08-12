  • 會員
開市Go | 美延對華關稅，美晶片商繳部分收入換出口，晶泰轉盈

12/08/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數於周一收市偏軟向下，市場觀望本周強項關鍵經濟數據，投資者保持謹慎態度。另外，據美國白宮官員透露，美國總統特朗普已簽署行政命令，將美國對中國進口商品大幅加徵關稅的暫緩期再延長90天。道指收市跌200.52點，或0.45%，報43975.09點；標普500指數跌16點，或0.25%，報6373.45點；納指跌64.62點，或0.3%，報21385.4點。中國金龍指數跌22點。日經期貨截至上午8時15分上升190點。

 

2、據CNBC引述美國白宮官員確認，總統特朗普已簽署行政命令，將對中國商品徵收24%關稅的暫停期限延長90天，至8月12日後繼續生效。

 

3、美國晶片巨企英偉達及AMD同意向美國政府繳納其於中國市場AI晶片銷售收入的15%，作為出口許可證發放條件。

 

4、兩名美國政府官員透露，美聯儲副主席鮑曼、傑斐遜及達拉斯聯儲主席洛根，正考慮於明年出任美聯儲主席，特朗普預計秋季宣布決定。

 

5、特朗普表示「不會對黃金徵稅」，但沒有進一步解釋。上周特朗普政府發表聲明稱，特朗普將簽署一項行政令，澄清黃金關稅水平，惟相關行政令尚未發布。

 

6、中央結算公司宣布，境外央行類機構入市投資不再需提供協議簽署承諾書，將深化服務能力，保障金融基礎設施安全高效運行。

7、特朗普會見英特爾行政總裁陳立武，形容本次會面非常有趣，讚揚其成功故事，但早前曾要求其辭職，指陳與中國的商業聯繫存利益衝突。

 

8、據DIGITIMES消息，蘋果將推出全新低價MacBook，預計2025年第三季度末量產，售價599至699美元，較目前MacBook Air的999美元入門價(或學生優惠價899美元)大幅下調。

 

9、香港政府統計處公布7月中小企業業務狀況，現時動向指數升至42.1，未來一個月收益展望動向指數為45.5。

 

