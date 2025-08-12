  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

聯儲局主席接班人名單擴大，特朗普再添三名人選

12/08/2025

聯儲局主席接班人名單擴大，特朗普再添三名人選

 

　　美國總統特朗普擴大對明年接任聯儲局主席的人選範圍，其中聯儲局兩位副主席鮑曼和傑斐遜，以及達拉斯聯儲行長洛根成候選人行列。

 

　　特朗普指定由財政部長貝森特牽頭遴選接班人，預計將於今年秋季宣布最終人選。知情官員稱，除鮑曼、傑斐遜和洛根外，還包括特朗普的經濟顧問哈塞特、聯儲局理事沃勒、經濟學家Marc Sumerlin，以及前聯儲局官員Kevin Warsh和James Bullard等多達十餘名候選人參與角逐。

 

　　現任副主席鮑曼於2018年獲特朗普提名為理事，今年更被任命為主管銀行監管的副主席。她在近期的聯邦公開市場委員會會議中曾支持減息25個點子，並於上周表態稱年內應減息3次，立場較為鴿派。

 

　　傑斐遜自2022年由拜登任命為理事，2023年升任副主席，獲得跨黨派支持，若出任主席將成為歷史上首位非裔美國人擔任此職。他目前支持按兵不動的貨幣政策。達拉斯聯儲行長洛根自2022年上任以來，一直主張利率保持穩定，強調須防範關稅引發的通脹風險。

 

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00244 先施
  • 0.335
  • 00966 中國太平
  • 17.860
  • 00139 小魚盈通
  • 0.025
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.108
  • 08417 大地教育
  • 0.017
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.510
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 103.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.450
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.200
  • 00700 騰訊控股
  • 559.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 38.680
  • 目標︰$44.00
  • 06682 第四範式
  • 54.800
  • 目標︰$63.00
  • 01065 天津創業環保股份
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 17:02  港燈中期純利升近6%至10億元，每股份合訂單位派15.94仙

12/08/2025 16:39  聯通中期純利升5%至144.8億人幣，息增至28.41分人幣

12/08/2025 16:59  【企業盈警】東瀛遊料中期應佔綜合溢利按年跌約82%

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東(09618)佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美晶片出口再反轉AI股挫晶片股飆，復藥創新葯出海股價升新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

慶祝Miffy 70歲生日，與半島酒店Pen Bear新推奇幻夏日甜點與精品
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

如何成為美國最富有的1%？
人氣文章

影視娛樂

馮素波4年前疑患腸癌，學識養生秘訣保命
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

婚外情後，為求自保立即翻臉！現實當前，談情說愛都是假的？
人氣文章

Art & Living

澳門雙年展2025｜是藝術家也是遊客？專訪香港藝術家白雙全，三日兩夜的新版《谷之旅》
人氣文章

Beauty

升級版貴婦保養來了！開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列：精華以外，日夜乳液才是隱藏王牌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
明星健康｜女星暴瘦胸骨凸出，BMI僅13.5，傳帶葡萄糖防暈倒，網民驚呼：「瘦得嚇人」
人氣文章
袪濕湯水推薦 │ 赤小豆炒白扁豆助健脾袪濕
人氣文章
血癌警號｜台女子長期忽視都市病症，因延期就醫竟確診急性血癌，醫生提醒留意3大血癌警號新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 19:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2025
京東(09618)佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處