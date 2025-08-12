聯儲局主席接班人名單擴大，特朗普再添三名人選

美國總統特朗普擴大對明年接任聯儲局主席的人選範圍，其中聯儲局兩位副主席鮑曼和傑斐遜，以及達拉斯聯儲行長洛根成候選人行列。

特朗普指定由財政部長貝森特牽頭遴選接班人，預計將於今年秋季宣布最終人選。知情官員稱，除鮑曼、傑斐遜和洛根外，還包括特朗普的經濟顧問哈塞特、聯儲局理事沃勒、經濟學家Marc Sumerlin，以及前聯儲局官員Kevin Warsh和James Bullard等多達十餘名候選人參與角逐。

現任副主席鮑曼於2018年獲特朗普提名為理事，今年更被任命為主管銀行監管的副主席。她在近期的聯邦公開市場委員會會議中曾支持減息25個點子，並於上周表態稱年內應減息3次，立場較為鴿派。

傑斐遜自2022年由拜登任命為理事，2023年升任副主席，獲得跨黨派支持，若出任主席將成為歷史上首位非裔美國人擔任此職。他目前支持按兵不動的貨幣政策。達拉斯聯儲行長洛根自2022年上任以來，一直主張利率保持穩定，強調須防範關稅引發的通脹風險。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽