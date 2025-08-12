  • 會員
聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

12/08/2025

　　中國聯通(00762)公布，截至2025年6月30日止中期純利144.84億元（人民幣．下同），按年升5%；每股基本盈利0.47元，派中期息0.2841元，按年增加14.5%。

 

聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

（許英略攝）

 

　　期內EBITDA為542.4億元，佔服務收入百分比為30.4%；期內收入2002.02億元，升1.4%。當中，聯網通信業務收入1319億元；算網數智收入454億元；國際業務收入68億元。另外，稅前利潤177.87億元，升5.1%。

 

　　中聯通董事長兼首席執行官陳忠岳展望，公司將持續提升管理運營服務水平，預期固定資產投資約550億元。並有信心高質量完成全年目標，實現「十四五」圓滿收官。

 

料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

 

聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

中聯通董事長兼首席執行官陳忠岳（許英略攝）

 

　　陳忠岳在指，全年預期固定資產投資約550億元人民幣，即按年下降10.4%。他稱，有信心高質量完成全年目標。至於今年上半年，公司稱，精準建網、智能管網成效明顯，資本開支202億元人民幣，按年下降15%。

 

投資規模跌幅將收窄

 

　　聯通高級副總裁苗守野則指出，整體投資規模於2022年見頂，至於未來2至3年，投資規模將趨穩定，按年跌幅料收窄。

 

　　陳忠岳指出，於上半年，AI業務已開始規模變現成為公司新增長點，公司在相關業務方面，會繼續聚焦人工智能，加大創新投入生態建設，部署AI基建算網融合，如智算中心擴容以及探索十萬卡集群；AI科技數字融合；AI與產業實體創新應用等。

 

上半年EBITDA跌1.4%，全年則預期增長

 

　　聯通執行董事兼首席財務官李玉焯則指出，雖然上半年EBITDA受制於應收帳款上升，但可見同期公司國企客戶佔比逾50%；民營企業回款率非常好，因此整體應收帳款狀況良好。她續指出，面對宏觀挑戰，下半年重點工作即為應收帳款回收，公司將持續改善收入質量，並已建立應收賬款清收工作。

 

全年盈利能力穩中向好

 

　　她亦稱，配合業務結構持續改善，聯通目標是全年盈利能力穩中向好，全年EBITDA必須錄得正增長，以保障EBITDA率基本穩定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現
