聯想｜上季盈利翻倍惟毛利率收窄，股價曾插逾半成仍可吼？

聯想集團(00992)公布業績，截至6月底止首財季盈利按年增108%至約5億美元，收入升22%至逾188億美元，創有史以來最高第一季度收入，惟毛利率下降1.9百分點至14.7%。聯想此前累積升幅不少，績前亦已連升幾日，股價今早(14日)趁消息出貨，最多跌逾半成，是否仍可吸納？

首財季盈利按年增108%收入升22% 毛利率降至14.7%



聯想集團公布截至2025年6月底止首財季業績，按香港財務報告準則計算，權益持有人應佔溢利按年增長108%至5.05億美元，每股盈利4.12美仙。期內收入按年升22%至188.3億美元，創有史以來最高第一季度收入，並超越了此前在疫情期間所刷新的高點；毛利率則下降1.9百分點至14.7%，主要由於產品組合變化和基礎設施方案業務集團較低的利潤率所致。

在首財季，包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務在內的智能設備業務集團收入134.59億美元，按年升17.84%；經營溢利9.5億美元，升14.73%。根據IDC報告，智能設備業務集團在穩步復甦的市場中進一步鞏固其全球領導地位，以24.6%的全球個人電腦市場份額創下新高，較去年同期提升1.7個百分點。

另首財季基礎設施方案業務集團收入按年升35.77%至42.9億美元，經營虧損擴至8552萬美元，去年同期虧損3727.4萬美元。方案服務業務集團收入22.58億美元，按年升19.75%；經營溢利5.01億美元，升26.43%。以區域劃分，亞太(不含中國)收入升39%，中國市場回復雙位數增長36%，美洲增14%，歐洲-中東-非洲增9%。



聯想：AI基礎設施業務實現強勁增長 中美關税暫停屬積極形勢

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，儘管中美科技緊張局勢持續，聯想在中國的第一財季人工智能基礎設施業務仍實現強勁增長。中美關税暫停對公司業務而言是積極的形勢。聯想集團第一季度PC銷售額中，有三分之一來自AI PC。公司個人電腦銷量增長快於市場。AI PC和Windows 11遷移推動了15個季度以來最快的個人電腦銷售增長。

展望未來，集團續推進「由3S邁向人工智能雙胞胎」戰略，強化混合式人工智能優勢集框架，推動「一體多端」策略，並通過端-邊-雲架構提供跨平台人工智能解決方案，維持長期增長及股東回報。

林家亨：收益仍有增長股價下跌空間不大 惟美關稅仍存不確定性

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，要留意聯想在本會計年度有個股權發放，故有些資產性提升納入報表內，雖然收益創了紀錄新高，但毛利率卻下跌。其實聯想以往電腦方面毛利率一般較低，因其定價比外國很多同級牌子低，故其產品受很多消費者歡迎，惟由於定價低，毛利率表現不突出，但因收益仍有增長，每股盈利可由上年1.92元增至現時3.65元，估計未來派息仍有機會增加。

不過，林家亨指，聯想股價已足足升了個半月，料再升空間不多，但下跌空間也不太大，現時市盈率逾12倍，由於盈利增加會再稍為降低，相信風險不大，惟昨日(13日)已升穿保歷加通道頂線，若想買入最好等一等。事實上，其股價由4月時約8元升上來，已升了逾40%，若有貨也宜分階段食胡。如沒有任何事情發生，回至保歷加通道中軸線10.05元可買入，但中美仍在進行貿易談判，對中國及香港電腦公司貨品出口美國，會否免關稅或徵重稅完全未知，存在不確定性。

聯想半日跌3.56%收報11.11元，最多曾跌5.38%至10.9元，成交14.92億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

